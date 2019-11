Raed Arafat îi răspunde lui Dacian Cioloș: DSU nu funcționează la comanda omului suprem

Foto: Agerpres

Șeful DSU Raed Arafat i-a explicat, sâmbătă, fostului premier Dacian Cioloș că nu a avut filmul apărut în ultima perioadă cu intervenția de la Colectiv și dacă l-ar fi avut nu s-ar fi gândit să îl ducă premierului. În ceea ce privește DSU, Arafat a spus că acesta nu funcționează „la comanda omului suprem”.

Raed Arafat a postat, sâmbătă, pe Facebook, un clip video în care explică faptul că nu a avut filmarea cu primele momente ale intervenției de la Colectiv și că dacă ar fi avut-o atunci nu s-ar fi gândit să i-o ducă premierului din momentul respectiv. Replica lui Arafat vine după ce fostul premier Dacian Cioloș a declarat că șeful DSU nu i-a arătat această filmare.

„Eu am explicat foarte clar că acest film nu l-am văzut, nu l-am avut, nu aveam cum să-l ascund. Eu chiar și dacă îl vedeam, nu știam că trebuie să urc cu filmul la nivelul primului ministru. Dacă-l aveam, poate era alt parcurs al filmului respectiv din partea mea, analizam, făceam ceva, dar în nici un caz nu mă gândeam să mă duc cu el la primul ministru, pentru că erau foarte multe materiale video în perioada respectivă, care au arătat mai multe aspecte din ce se întâmplat acolo. Așa că nu l-am avut, așa că nu aveam cum să îl ascund sau să înșel pe cineva”, a spus Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.

Despre modul în care funcționează Departamentul pentru Situații de Urgență, doctorul Arafat explică faptul că DSU nu funcționează „la comanda omului suprem”.

„Am văzut că dânsul (Dacian Cioloș) spune că un departament nu trebuie să țină de un om și sunt total de acord cu dânsul. Asta nu este intenția mea, ca un departament să țină de un om. Mai mult decât atât, dânsul comentează că un astfel de departament atunci când funcționează doar sub comanda omului suprem are o problemă. Departamentul nu funcționează doar sub comanda omului suprem. Dacă lumea crede și dacă dânsul crede că eu dau comanda la tot ce mișcă și eu conduc intervențiile și coordonez intervențiile, tot ce se întâmplă în țară prin acest departament, înseamnă că lumea nu știe ce se întâmplă în țară. Sunt mii de intervenții pe zi, sunt sute de acțiuni unde sunt implicați pompierii, ambulanța”, precizează Raed Arafat în filmarea de pe Facebook.