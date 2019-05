Răzvan Ciobanu deținea trei harduri cu informații uluitoare. E incredibil despre ce era vorba

Imediat după ce s-a aflat de moartea lui Răzvan Ciobanu, părinții lui au mers la acasă la el și au luat mai multe lucruri, printre care și niște harduri. Dan Capatos a discutat mai pe larg despre acest subiect în emisiunea de joi seara și au făcut dezvăluiri despre ce s-ar afla pe acele harduri.

„Cineva aleargă după acele harduri. În 2011 am fost contactat de Răzvan, în baza prieteniei pe care o aveam, să-mi se spună are un cv cu aceste imagini. Nu am spus niciodată că este Răzvan Ciobanu în acele imagini şi niciodată că se întâmplau la el în casă. Răzvan nu făcea un şantaj. El avea un material de interes pentru presă şi m-a căutat pe mine primul fiind prieteni. Mi-a zis, te interesează nişte imagini cu persoane publice care fac nişte lucruri? Ce persoane? Alea, alea. Nu pot să abordez acest subiect în emisiune i-am spus. Dacă se adevereşte informaţia că Răzvan ar fi fost infectat cu acest virus se verifică pe filiera în care el a ajuns să fie infectat, povestea din spate se aseamănă cu povestea dispariţiei lui. Sunt persoane care lucrează în locuri în care ar putea să infecteze alţi oameni”, a spus Dan Capatos, potrivit cancan.ro.