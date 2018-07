Gabriel Oprea reacţionează la stenogramele apărute în presă, în care sunt redate comenzile primite de poliţistul Bogdan Gigină, cel care a murit într-un accident de motocicletă în timp ce deschide coloana oficială a ministrului. Oprea susţine că stenogramele nu sunt din ziua accidentului şi face o serie de alte precizări pe această temă.

"Referitor la stenogramele prezentate in presa in legatura cu dosarul accidentului din 20 octombrie 2015, fac urmatoarele precizari, pe care le consider necesare pentru informarea corecta a opiniei publice:

Datele prezentate in presa din aceste stenograme NU se refera la seara sau la momentul accidentului.

Mai mult decat atat, nu se arata data in care au fost inregistrate cele prezentate, iar in dosar nu se precizeaza cine sunt cei care poarta dialogul respectiv. Lamuriri in legatura cu ceea ce contin stenogramele publicate si cu dialogul purtat in acestea poate sa dea Politia Rutiera.

Asa cum se arata si in rechizitoriu, viteza de deplasare a autoturismului in care ma aflam in momentul producerii accidentului a fost de 58 Km/h, incadrandu-se in viteza legala. Pe parcursul intregii deplasari, viteza a fost de 60 Km/h, asa cum rezulta si din rechizitoriu. O viteza mai mare nici nu ar fi fost justificata, avand in vedere ca nu a existat niciun motiv de graba. Din rechizitoriu rezulta ca politistului i s-a spus sa se retraga din dispozitiv, avand in vedere ca era posibil sa inceapa sa ploua si ca a refuzat. Asa cum rezulta si faptul ca tuturor politistilor din dispozitiv li s-a transmis prin sistemul de comunicatii ca pe traseu urmeaza lucrarile cu gropile in carosabil de pe Stirbei si ca au confirmat.

Tot in rechizitoriu se arata ca gropile respective nu erau semnalizate corespunzator, nu au fost respectate distantele de amplasare a indicatoarelor, iar acestea nu erau reflectorizante.

Fac inca o data precizarea ca nu am solicitat, nici verbal si nici prin ordin scris dispozitiv de insotire. Nu am determinat prezenta vreunui politist pe motocicleta in dispozitiv si nici viteza dispozitivului sau a motocicletei.

Asa cum am mai spus, am observat prezenta unui motociclist in dispozitiv in perioada in care am indeplinit functia de premier interimar.

Dispozitivul de protectie si insotire exista in mod legal, in baza unui ordin scris - Planul de masuri al Brigazii Rutiere - aprobat de chestorul Marius Voicu, seful Politiei Rutiere si al Politiei Capitalei.

Intrebarile referitoare la organizarea, componenta si functionarea dispozitivului pot fi adresate Politiei Rutiere, responsabila de aceste aspecte.

Desi Senatul a respins, in mod corect, pentru ca sunt nevinovat, cererea de incuviintare a inceperii urmaririi penale, am demisionat din Parlament si m-am pus la dispozitia Justitiei.

Resping categoric orice asociere a stenogramelor prezentate astazi in presa cu deplasarea in timpul careia s-a petrecut accidentul", scrie Gabriel Oprea pe Facebook.