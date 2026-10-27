Sindicatele i-au cerut ministrului Manole o nouă lege a salarizării și corectarea Legii pensiilor

BNS şi ministrul Muncii au discutat despre o nouă lege a salarizării şi pensii corecte. Foto: Getty Images

Președintele BNS, Dumitru Costin, și ministrul Muncii, Florin Manole, au discutat, marţi, despre reformele din piaţa muncii şi principalele probleme ale angajaţilor din România. Sindicaliştii cer o reformă a salarizării şi stabilirea salariului minim, precum şi corectarea Legii pensiilor, în care să se recunoască perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale. De asemenea, a fost abordat şi subiectul recuperării drepturilor financiare ale românilor care lucrează în Germania.

BNS anunţă că la întâlnirea lui Dumitru Costin cu Florin Manole au fost abordate principalele teme de interes pentru lucrători și prioritățile care urmează să fie incluse pe agenda viitoarelor discuții cu ministrul și echipa sa.

"Președintele BNS, Dumitru Costin și ministrul Muncii, Florin Manole, au discutat prioritățile dialogului social și principalele probleme ale lucrătorilor

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, în numele tuturor afiliaților BNS, a avut astăzi, 27 octombrie 2026, o întâlnire cu ministrul Muncii, Florin Manole, în cadrul căreia au fost abordate principalele teme de interes pentru lucrători și prioritățile care urmează să fie incluse pe agenda viitoarelor discuții cu ministrul și echipa sa.

În cadrul întâlnirii, președintele Blocului Național Sindical a prezentat o serie de teme prioritare care necesită dezbatere și soluții concrete, cu impact direct asupra veniturilor, drepturilor și condițiilor de muncă ale salariaților din România", au transmis sindicaliştii.

O nouă Lege a salarizării, pensiile românilor şi salariul minim s-au numărat printre principalele teme de discuţii.

"Printre principalele teme propuse de președintele BNS se numără:

Elaborarea unei noi legi a salarizării, care să asigure un cadru echitabil și coerent de remunerare a muncii;

Stabilirea salariului minim, în contextul protejării puterii de cumpărare a lucrătorilor;

Adoptarea legii de transpunere a Directivei europene privind munca pe platforme digitale, România având obligația de a finaliza acest proces până la sfârșitul anului;

Reluarea dezbaterilor și aprobarea legii de transpunere a Directivei privind transparența salarială, instrument important pentru combaterea inechităților de remunerare;

Corectarea legislației pensiilor, astfel încât perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale, pentru care angajatorii plătesc contribuții suplimentare, să fie recunoscute corespunzător la stabilirea drepturilor de pensie. BNS a propus o soluție pentru remedierea acestei situații, care afectează numeroși salariați;

Identificarea reformelor prioritare pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, astfel încât politicile și finanțările europene să răspundă mai bine nevoilor economice și sociale;

Reformarea din temelii a Inspecției Muncii, pentru consolidarea capacității instituției de a verifica respectarea legislației și de a proteja drepturile salariaților;

Elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea muncii nedeclarate, cu accent pe prevenție, control și responsabilizarea angajatorilor;

Crearea unei rețele de centre de asistență și sprijin pentru cetățenii statelor terțe care vin să lucreze în România, pentru a facilita accesul acestora la informații, servicii de suport și protecția drepturilor legale;

Identificarea unei soluții pentru recuperarea drepturilor financiare cuvenite unor lucrători români care muncesc pe teritoriul Germaniei, astfel încât aceștia să poată beneficia efectiv de sumele care li se cuvin.

Întâlnirea de astăzi reprezintă un prim pas în pregătirea unui calendar de discuții aplicate între BNS, ministrul Muncii și echipa ministerului, în vederea analizării fiecărei teme și identificării unor soluții legislative și administrative.

BNS consideră că dialogul social trebuie să se concretizeze în măsuri care răspund problemelor reale ale lucrătorilor. Prioritățile prezentate de președintele BNS, Dumitru Costin, urmăresc consolidarea protecției sociale, asigurarea unor mecanisme echitabile de remunerare, respectarea drepturilor de muncă și îmbunătățirea capacității instituțiilor statului de a interveni eficient acolo unde aceste drepturi sunt încălcate.

Blocul Național Sindical va continua să susțină aceste teme în dialogul cu autoritățile și să promoveze soluții legislative care să contribuie la protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor din România", se arată în comunicatul BNS.