Sinteza zilei. Claudiu Miu, mentorul tinerilor cu nevoi speciale

foto: captura Antena 3

Undeva, în zgomotoasa capitală a României, în câteva cămăruțe colorate, un fost sportiv de performanță învață sute de copii să ajungă tocmai în vârf.

Claudiu Miu nu este însă un mentor obișnuit, așa cum nu e nici lecția lui de a lupta cu imposibilul. E un drum al încrederii pe care Claudiu îl tot parcurge de cinci ani cu și pentru aproape 2.000 de copii cu dizabilități.

La Climb Again, centrul lui de terapie prin sport, vin copii nevăzători, copii cu deficiențe de auz, cu handicap motor, cu autism sau alte probleme care îi împiedică să aibă o viață normală.

Dacă societatea îndrăznește să-i marginalizeze Claudiu își întinde aripile și-i învață să se cațăre pe ziduri și prin viață.

"Ce am învățat eu e că fiecare poate folosi ce are, resursele pe care le are și darurile pe care le-a primit. Știu că, în special la cei cu dizabilități, e foarte greu de spus asta, dar fie că ești nevăzător, fie că ești în scaun rulant sau cu o altă deficiență neuro-motorie, dar nu există limite", spune Claudiu Miu.

