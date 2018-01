Sinteza zilei. Cum a slăbit artista Nicoleta Voica aproape 30 de kilograme

Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voica a vorbit în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3, despre cum a reușit să slăbească 27 de kilograme, fără să se înfometeze.

„Am avut 93 și acum am 65 de kilograme. Mă simt mult mai bine. Faptul că dai joa câteva kilograme, te ajută să fii mai sănătos. Făceam atacuri de panică, o stare de disconfort, de somnolență, dar acum sunt din nou eu, persoana aceea care era plinuță, nu o recunoșteam. Mi-am tăiat stomacul”, a spus Nicoleta Voica.

Nicoleta Voica a precizat că a fost o perioadă în care mânca haotic. „Noaptea se mânca la greu, pentru că atunci veneam de la un concert”.

Artista a spus că a acumulat aceste kilograme în plus timp de zece ani. „Am încercat toate dietele posibile și imposibile”.

Cântăreața spune că nu i-a fost deloc teamă să facă intervenția chirurgicală, deorece s-a informat foarte bine. „Înainte de a face această intervenție, am citit, m-am informat și am știut exact unde mă duc. Am slăbit într-o perioadă un pic prea mult. Eu un an și jumătate nu am băut absolut nimic alcool. Am grijă ce mănânc, dar să nu vă imaginați că mă înfometez. Mănânc absolut tot ce mi-e poftă, dar am grijă cât mănânc”.