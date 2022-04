Surpriză Antena 3 pentru doamna Lenuţa, pensionara care a impresionat o ţară întreagă

În Sâmbăta Mare, Alex Vlădescu, reporter Antena 3, a mers în Piaşa Obor, cea mai mare piaţă din Capitală, acolo unde a făcut cumpărături pentru doamna Lenuţa.

Pensionara în vârstă de 82 de ani renunţă să îşi cumpere medicamente ca să îşi poată plăti facturile la gaze şi curent.

După ce a terminat cu verdeţurile, a ajuns la măcelărie, de unde a cumpărat şi carne de miel.

De pe masa de Paşte nu poate lipsi nici drobul, nici cozonacul, pe care le-a ales cu grijă. Apoi, a livrat toate produsele chiar acasă la femeie.

"V-am adus, din partea Antena 3, un coş pentru masa de Paşte, cu toate produsele necesare!", a spus Alex Vlădescu.

Cu lacrimi în ochi, doamna Elena ne mărturiseşte că n-are pe nimeni şi că pensia pe care o primeşte, de 1.300 de lei, este prea mică, mai ales în lunile de iarnă.

"Vă mulţumesc mult de tot. Sunt amărâtă, singură. Eu nu am decât 1.300 de lei pensie. N-am niciun alt venit. N-am nimic. Numai pe gaze am plătit 500 de lei. Curentul 100 şi ceva de lei, medicamentele 200 de lei. Plus ce mai iau peste, că iau antinevraligc, paracetamol, aspirină. Dacă aş fi din nou tânără, n-aş mai sta în România", mărturiseşte bătrâna.