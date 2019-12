Vasile avea 18 ani, iar recent a fost nevoit să părăsească sistemul de asistență socială. N-a făcut față și a decis să se sinucidă. Mesajele sale de pe rețelele de socializare sunt cutremurătoare

Pe 20 noiembrie, Vasile a dispărut fără urmă. Nimeni nu l-a dat dispărut. Duminică, trupul său a fost găsit în lacul din Parcul Marghiloman din Buzău.

Pe pagina sa de socializare, tânărul scria mesaje de încurajare, dar și care ascundeau o tristețe profundă în spatele zâmbetului afișat.

„Am fost ce nu voi mai fi niciodata! Acum sunt asa cum nimeni nu se asteapta!”, „All our dreams can come true if we have the courage to pursue them”, "Nu voi fi un om obișnuit, pentru că am dreptul sa fiu extraordinar", „Atunci când construiești în liniște, ei nu știu ce să atace!”, sunt doar câteva din mesajele postate de tânăr.