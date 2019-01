VREMEA. Prognoza meteo până duminică. Vești proaste de la meteorologi

VREMEA. Vești nu foarte bune de la meteorologi care anunță pentru perioada 24-27 ianuarie 2019 o vreme destul de rece, dar cu fluctuaţii ale valorilor termice atât ziua, cât şi pe parcursul nopţilor, în timp ce precipitaţiile slabe cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, vor continua să fie prezente în majoritatea regiunilor, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

VREMEA. În Banat, temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi se vor situa în medie sub zero grade pe toată durata de prognoză. Precipitaţii, în general slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic în cursul intervalului de prognoză.



VREMEA. În Crişana, temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi se vor situa în medie sub zero grade în tot intervalul de prognoză analizat. Precipitaţiile vor fi în general slabe cantitativ şi se vor semnala cu caracter temporar pe toată durata intervalului.



VREMEA. În Transilvania, va urma o uşoară creştere a temperaturilor, până la două grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului şi se vor situa, în medie, între -8 şi -2 grade. Precipitaţii, slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic, pe parcursul celor două săptămâni.



VREMEA. În Maramureş, va urma o uşoară creştere de temperatură, spre două grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului şi se vor situa, în medie, între -6 şi -2 grade. Precipitaţiile, predominant ninsori moderate cantitativ în primele zile, se vor semnala cu caracter temporar în restul intervalului de două săptămâni, dar vor fi în general slabe.



VREMEA. În Moldova, temperatura aerului va avea o evoluţie oscilantă. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub zero grade pe toată durata de prognoză. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar îndeosebi în timpul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În Dobrogea, regimul temperaturii aerului va avea fluctuaţii. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub 2 grade în tot intervalul de prognoză. Precipitaţii în general slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar îndeosebi în timpul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În Muntenia, regimul temperaturii aerului va avea oscilaţii de la un interval la altul. Se estimează o creştere a valorilor termice până la 4 - 5 grade. Temperaturile minime vor avea o evoluţie similară cu cea a maximelor şi vor fi, în medie, sub zero grade pe toată durata de prognoză. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar, îndeosebi în cursul săptămânii viitoare.



VREMEA. În Oltenia, temperaturile minime vor avea, la rândul lor, evoluţii oscilante şi se vor situa, în medie, sub zero grade pe toată durata intervalului. Precipitaţii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar, mai ales pa parcursul celei de-a doua săptămâni.



VREMEA. În zonele montane se vor înregistra permanent medii ale temperaturii aerului sub pragul de îngheţ. Temperaturile minime se vor situa, în medie, între -10 şi -5 grade. Vor fi ninsori moderate şi local însemnate cantitativ în primele zile, iar în restul intervalului se vor semnala zilnic precipitaţii în general slabe, predominant ninsori.



VREMEA. Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.