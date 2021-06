Șoferiță beată, salvată de la înec după ce a ajuns cu mașina în lacul Ciric: Tânăra a fost plasată sub control judiciar

La data de 26 iunie a.c. polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un auto a părăsit partea carosabila și a căzut in lacul Ciric. Echipajul rutier ajuns la fata locului a testat conducătoarea auto (care a fost scoasă din apa de un polițist local), rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia a fost transportată la spital pentru investigații medicale.

Polițistul local salvator este Neculau Cristian. Acesta activează în cadrul Serviciului Siguranța Circulatiei, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Poliției Locale Iași.

În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 27 iunie a.c. aceasta a fost reținută pt 24 de ore. Luni, 28 iunie a.c., tânăra a fost prezentată de polițiști cu propuneri legale Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, care a dispus luarea măsurii preventive de control judiciar pentru 60 de zile.

Primele declarații ale polițistului care a salvat-o de la înec pe tânăra din Iași: ”Am apucat-o de bust, de păr”

Polițistul local Cristian Neculau care a salvat de la înec o tânără de 27 de ani care a plonjat cu mașina într-un lac din apropierea orașului Iași după ce a consumat mult alcool a vorbit pentru prima oară despre momentul care l-a transformat într-un erou.

"Am apucat-o de bust, de păr, nu mai ştiu exact, şi am tras-o spre maşină, ca să am un punct de sprijin. A început să respire, să elimine apa din plămâni şi asta a fost", a declarat Cristian Neculau.

Bărbatul a fost ajutat şi de un tânăr care se afla întâmplător în zonă.

"Mi-am dat hainele jos de pe mine şi am sărit, am mers după domnişoara", a declarat al doilea salvator, potrivit Observator.

"Ridic-o, Cristi, că se duce la fund! Repede, repede, repede!", a strigat colegul poliţistului de pe mal.

Cristian Neculau va fi premiat cu 1.000 de euro de un dealer auto local pentru curajul său

Agentul a fost felicitat și de autorități pentru actul său de curaj, după ce imaginile cu momentul salvării au devenit virale.

Cristian Niculau a sărit în lac imediat după accident, a înotat până la mașină și a scos-o pe femeia care avea alcoolemie de peste 1 la mie, cu mult peste limita de 0,4, de la care consumul de alcool la volan devine caz penal și nu mai este sancționat doar cu amendă.

Tânăra care a fost salvată de la înec este Cezara Cristina Moraru, un artist plastic cunoscut, cu numeroase expoziții, potrivit presei locale. Se pare că aceasta ar suferi de depresie după divorț.

Mașina femeii era aproape scufundată, când polițistul a reușit să o scoată din apă pe șoferiță.

Oamenii legii au stabilit că femeia avea o alcoolemie de 1,09 miligrame în aerul expirat şi 2,10 grame la litru alcool pur în sânge.

Potrivit sursei citate anterior, Cezara Moraru a fost reținută pentru 24 de ore pentru conducere sub influenţa alcoolului.

