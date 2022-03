Sofia Vicoveanca, în lacrimi din cauza războiului din Ucraina. Îndrăgita artistă s-a născut lângă Cernăuţi, într-o familie refugiată

Interpreta de muzică populară s-a născut în localitatea Toporăuţi (Toporuica de astăzi), situată la doar câţiva kilometri distanţă de Cernăuţi. Părinții săi aveau de toate în gospodărie, o livadă frumoasă şi creşteau animale. În 1941, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mama Sofiei Vicoveanca a îngropat o parte din averea familiei, şi-a pus doar câteva lucruşoare într-o traistă, şi-a luat fata în braţe, şi s-a alăturat unui grup de oameni care se îndrepta spre zona Vicov, din judeţul Suceava.

„Eram mică, dar ce văd acum retrăiesc prin lacrimile mamei mele care şi-a lăsat tot acolo (n.red în satul de lângă Cernăuţi). A venit cu câteva lucruri puse într-o traistă, cu un grup de oameni, cu o căruţă. Din poveştile ei ştiu, avea câteva merinde şi schimburi pentru mine.

Nu şi-a lăsat acolo cămaşa de mireasă şi basmaua pe care le am eu acum în zestre”, a povestit artista. Mama Sofiei Vicoveanca nu s-a mai întors niciodată la Toporăuţi, dar a trăit cu un dor nemărginit de locurile sale natale, scrie Adevărul.

În 1975, Sofia Vicovenca a ajuns în localitatea de lângă Cernăuţi, în care a văzut lumina zilei. A intrat în fosta gospodărie a familiei de unde a rupt o ramură din coroana unui copac, pe care i-a adus-o în dar mamei sale, sperând să-i facă o bucurie.

Doar că gestul artistei nu a bucurat-o pe mama interpretei, ci i-a redeschis rana veche, deteriorându-i tot mai mult starea de sănătate. Mama Sofiei Vicoveanca s-a îmbolnăvit, şi era cât pe ce să se stingă din viaţă. În cele din urmă, a fost salvată de dragostea pentru Vlad, fiul interpretei de muzică populară.

„Acum vreo 47 de ani, când Vlăduţ avea 3-4 ani, i-am adus mamei o crenguţă dintr-un copac de la căsuţa noastră. Mama mea numai am văzut că se lasă moale pe pat. Era la Suceava, avea grijă de Vlad, era primul nepot, era lumina ochilor ei. Şi mama s-a îmbolnăvit, a refuzat să mai mânânce şi plângea.

Eu mă simţeam vinovată că am stricat totul, nu mi-am dat seama. Într-o săptămână aproape că era s-o pierd. Am chemat medicul, a consultat-o, m-a chemat afară şi mi-a spus: 'Doamnă, aveţi ceva în familie, dacă nu rezolvaţi, o pierdeţi'. Am spus, Doamne, ce am făcut?"

Până la urmă nepotul a avut o influență pozitivă asupra mamei artistei și acesta și-a revenit.

Sofia Vicoveanca crede că actualul război ruso-ucrainean îi va marca pe viaţă pe copiii ucrainenilor.

„Ce văd mi se rupe sufletul, plâng şi mă rog la Dumnezeu pentru linişte, pentru pace. Pentru aceşti copii care sunt martori acum şi care vor fi marcaţi toată viaţa. Nu vor uita de amar şi tot ce se întâmplă privind părinţii. Mergând pe picioare, deja au amintiri. Este cumplit. Să rugăm pe bunul Dumnezeu, numai El poate să facă minuni şi să ne deaclinişte şi pace.

Doamne, dă-le înţelepciune celor care sunt însetaţi. Nu se poate, atâta lume disperată. Eu retrăiesc, mă rup de durere. (…) Nu credeam că voi retrăi nişte clipe din copilărie. Cer iertare pentru sufletul încărcat de lacrimi. Mă rog la Dumnezeu pentru pace. Domnul ne îndeamnă la iubire şi la iertare, dar noi ne-am făcut toţi judecători. Fiecare dintre noi îl judecăm”, a spus Sofia Vicoveanca.