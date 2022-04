Soldaţii ucraineni ar putea fi antrenaţi în România. Anunţul oficialilor SUA | Radu Tudor: "Cea mai simplă formă de ajutor militar pe care îl putem oferi"

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a anunţat că va începe un program de pregătire pentru militarii din ţara vecină care va fi făcut de specialiştii NATO; însă nu pe teritoriul Ucrainei.

John Kirby nu a vrut să dezvăluie mai mult despre regiunile de antrenament selectate.

„Un număr mic de ucraineni vor fi instruiţi în folosirea tunurilor Howitzer şi după aceea vor fi trimişi înapoi în ţara lor pentru a-şi pregăti colegii”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Chiar dacă manevrarea noilor tunuri trimise de americani nu este fundamental diferită de a celor din artileria cu care armata ucraineană este familiarizată, aceste tunuri utilizează obuze de 155 mm, folosite de ţările din NATO, în timp ce Ucraina are în continuare numai obuze de 152 mm de fabricaţie rusă.

Ce ar însemna pregătirea soldaţilor ucraineni în România a explicat analistul militar Radu Tudor, în direct, la Antena 3.

"Ar fi cea mai simplă formă de ajutor militar pe care România o poate oferi. Noi de-a lungul timpului, de când am aderat la NATO, din 2004, am realizat exerciţii atât cu aliaţii, cât şi cu partenerii. Inclusiv în bazinul Mării Negre au avut loc exerciţii la care au participat militarii ucraineni din forţele navale. Am mai avur parte de astfel de momente de pregătire comună şi de colaborare."