Soluții ingenioase găsite de românii disperaţi de gălăgia vecinilor: "Am impresia că face duş cu mine în pat"

Prețurile imobiliarelor au explodat în România ultimilor ani, însă calitatea construcțiilor au adus românii în pragul disperării. Iată ce spune un tânăr care a cerut sfaturi şi soluţii pe internet pentru a scăpa de gălăgia vecinilor.

Sursa foto: Pixabay

Fără niciun fel de izolare fonică, construcțiile din ziua de azi au o calitate îndoielnică, iar oamenii caută soluții disperate pentru a scăpa de zgomote.

Dovadă stau problemele relatate pe diverse grupuri de Facebook, în speranța că cineva va veni cu o soluție miraculoasă.

Printre aceștia se numără și un tânăr care a cerut sfaturi pe grupul de Facebook „Design interior & Amenajări”.

„Salutare, la apartamentul meu, din cauza liftului, o jumătate de dormitor are perete comun cu peretele unde vecinul are baia, așadar de fiecare dată când face duş se aude apa și am impresia că face duş în pat cu mine!

Aveți ceva idee de izolare fonică? Ar fi suficient cu limitarea presiunii apei sau direct izolare cu ceva material izolator? Mulțumesc!”, spune tânărul.

Sfaturile nu au întârziat să apară. Iată ce propuneri a primit.

"Eu şi soțul meu suntem într-o situație similară. Însă noi suntem cei care au baia la perete comun cu dormitorul vecinilor. Din baie auzim ceea ce ei discută, fară să stăm cu urechile lipite de perete. Desigur, nu stăm să ascultăm, însă imagineaza-ți cum se aude la ei când atingi furtunul duşului de cada, ori bați un bic de chiuvetă/cadă, sau scapi ceva care face zgomot, la o ora întârziată", mai spune cineva

"Aşa se aude, mai în toate blocurile. La noi se aude și patul când scârțâie", mai glumeşte cineva.

"Există şi gips carton fonic - eu am îmbrăcat toți pereții cu așa ceva şi nu mai am nici un fel de zgomot de la vecini (nici wifi ul nu mai merge așa bine", spune cineva.

"Mai așteaptă puțin. Vine criza și nu mai face dus așa de des", mai spune cineva

"Perete din gips carton fonoabsorbant, dublu strat plus eventuale plăci fonoabsorbante așezate în structura necesară montării plăcilor de gips carton. Depinde de nivelul de confort la care vrea să se ajungă. Oricine se ocupă de pereți de gips carton poate efectua montajul, nu este foarte complicat", mai recomandă cineva

"O soluție ar fi acoperirea peretelui cu folie de pluta", mai spune cineva.