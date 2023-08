Sora Loredanei, criminala care a ucis-o pe Alina, în Mangalia: "Evident, nu era un îngeraş"

Sora Loredanei, crimala care a ucis-o pe Alina în Mangalia, a răbufnit după ce familia ei a fost atacată prin numeroase comentarii agresive în mediul online.

Claudia a vorbit pentru prima dată despre sora ei, Loredana, care a fost supusă unei expertize medico-legale și uneia psihiatrice, pentru a se afla dacă avea discernământ la momentul săvârșirii faptei.

"De când am decis în a răspunde acestor răutăcioși pe Internet, n-am menționat o dată numele surorii mele, cât nici nu i-am luat vreodată apărarea pentru faptele comise.

Mama mea, ca și oricare altă ființă dătătoare de viață, are și va avea mereu dragoste pentru propriii copii, sperând schimbarea lor, tocmai de aceea a apelat la un nou avocat pentru reducerea sentinței.

Eu sunt de părere că fapta Loredanei trebuie pedepsită și trebuie să se ia măsuri în legătura cu asta. Evident, ea fiindu-mi soră, am mai multă empatie și simț de părere de rău pentru ea, deoarece cu toții am rămas șocați de nelegiuirea pe a comis-o.

Evident, nu era un îngeraș, cum nici eu, pe de altă parte, nu sunt, facem prostioare, năzbâtii, ca majoritatea ființelor umane, cred eu, dar punctul în care această întâmplare a degajat, a rămas cu mult peste surprinderea noastră.

Încă o dată spun, fiindu-mi sora personală, cât și fiică pentru a mea mamă, normal că avem speranța la o schimbare sau ajutor, dar nu suntem nici egoiste, pedeapsa trebuie desăvârșită.

Altminteri, viața Alinei și fapta comisă împotriva ei, cât și familiei ei ar fi în zadar, deoarece, adevărat vă spun, am cunoscut această fată personal și, cu sinceritate și părere de rău, nu merita așa ceva.

Cât legat și de comentariile răutăcioase de le-am adresat unora, sunt om și, fiind om, m-am săturat să fiu întrebată zilnic despre acest subiect și fiind obligată să dau explicații familiei, cât și prietenilor dragi, din pricina răutății voastre pe internet.

La fel cum dvs. ați menționat, după ce v-ați documentat bine, referitor la abuzurile din familia noastră, menționate de noul avocat, încât presa a ignorat total aceste afirmații și le-a catalogat ca și strategii, la fel și lumea interpretează total diferit spusele mele pe internet.

Când am spus și menționat în comentarii să tăceți, fiindcă nu știți care este povestea, nu m-am referit la cazul crimei, ci la aceste detalii referitoare la noi ca și familie și judecățile voastre spuse pe internet ne afectează viața de zi cu zi, pentru o faptă pe care nici nu am comis-o, dar evident că sunt mulți dintre voi cărora gândirea este doar dramă și scandal și scopul vostru este doar să faceți rău întrucât aveți ochi, dar nu puteți vedea răul de îl faceți familiei noastre, la general, pentru faptele Loredanei, cât și urechi, dar nu puteți auzi suferința de care am avut parte toată viața, cât și acest eveniment total de nedescris", a spus sora Loredanei, Claudia Elena, potrivit focuspress.ro.

Crima din Mangalia, tragedia care a şocat o ţară întreagă

Tragedia s-a produs în noaptea de 5 spre 6 august 2023, atunci când Loredana (18 ani) a ucis-o pe prietena ei cea mai bună, Alina (18 ani), într-un moment de furie.

După ce şi-a dat seama că i-a luat viaţa prietenei sale, Loredana a pus la cale un plan pentru a scăpa nepedepsită şi a pus trupul într-o valiză pe care a transportat-o ulterior cu un taxi. Iniţial, a avut intenţia de a merge cu valiza în judeţul Vaslui, însă s-a răzgândit atunci când taximetristul din Mangalia a refuzat cursa.

Într-un final, ea a ajuns în parcul Tosca din Mangalia, acolo unde a aşezat cadavrul sub o bancă, apoi s-a întors în camera de hotel în care era cazată. Acolo, ea a început să şteargă urmele crimei şi apoi a scăpat de arma cu care i-a luat viaţa Alinei. A doua zi, tânăra a mers la locul de muncă, acolo de unde a şi fost luată de poliţiştii care au investigat crima.

Loredana Atănăsoaie a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzată de omor, faptă pe care a şi recunoscut-o atât în faţa procurorilor, cât şi în faţa judecătorilor prin declaraţia pe care a dat-o.