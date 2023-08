Primul lucru pe care l-a făcut criminala de la Mangalia după ce a lăsat cadavrul în parc: "Mi-am amintit şi de cuţit, pe urmă"

Au apărut noi detalii incredibile în cazul crimei din Mangalia. Loredana, fata care şi-a recunoscut fapta, a povestit pas cu pas cum şi-a ucis prietena din copilărie.

După crima oribilă, ea a înghesuit trupul victimei într-un troler având în plan să plece cu cadavrul tocmai la Vaslui. Însă taximetristul nu a vrut să o ducă, aşa că a lăsat geamantanul în parc, sub o bancă.

În acel moment, camerele de supraveghere din zonă au surprins doi băieţi care după ce au observat ceva suspect şi au sunat urgent la 112.

Atenţie, urmează informaţii cu puternic impact emoţional!

"Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o.

Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete.

Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea" - aceasta este declaraţia şocantă pe care Loredana, fata care şi-a ucis cea mai bună prietenă şi a abandonat-o sub o bancă, a dat-o în faţa anchetatorilor.

Tânăra şi-a recunoscut fapta pentru a primi o pedeapsă mai blândă, aşa cum spune că a văzut în filme.

Pe parcursul audierilor, fata a povestit că după crimă a făcut curățenie în cameră ca să șteargă urmele de sânge.

"Am început să fac curăţenie în cameră, ştergând urmele de sânge de pe mochetă şi de pe perete şi am luat lenjeria şi hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic, gen sac de pubelă de culoare albastru.

Acest sac l-am dus dimineaţă în jurul orei 10 în tomberonul hotelului. (...) Menţionez că am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reuşit să dorm", a mai declarat Loredana în faţa anchetatorilor.

"Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu, iar după ce am dus sacul mai sus menţionat mi-am amintit şi de cuţit, l-am luat şi l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi şi l-am dus la ghena hotelului", a mai povestit Loredana anchetatorilor.

După ce şi-a omorât prietena, criminala a pus trupul Alinei într-o valiză şi a plecat, lăsând cadavrul sub o bancă în parc.