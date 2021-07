Sorin Gadola, unul dintre fondatorii Untold, despre întoarcerea la Hristos: ”Ortodoxia m-a învățat să fiu eu. Am făcut taoism, budism, șamanism”

„Am fost unul dintre cei doi fondatori ai festivalului Untold, practic am fost în contextul acela omul potrivit de care un asemenea festival avea nevoie. Eu am venit mai mult cu partea de resurse.

Acum am 34 de ani, pe la aproximativ 19 ani am început să muncesc cu normă întreagă, iar pe la 21 de ani m-am îmbolnăvit tare. Nu pot să spun că făceam ceva mai mult sau mai puțin decât tinerii din alte anturaje, dar am început să mă simt din ce în ce mai rău.

Am făcut ce face tot omul. Am mers la doctor. (...) M-am simțit foarte rău. Nu am fost diagnosticat la început cu boli cronice, dar aveam atacuri de panică. (...) Doctorii nu au știut să-mi spună ce am ani de zile. (...) În al șaselea an starea s-a înrăutățit. În acest timp am fost la zeci de doctori din România și din afară. Am început căutările spirituale, din moment ce medicina clasică nu m-a ajutat. (...)

Pe la aproximativ 27 de ani am început să meditez, să fac yoga, taoism budism, șamanism, bioenergie, respirație holotropică. În principiu, ca și concluzie, tot ce se practică foarte mult timp în Occident a început să fie foarte trendy. La început aceste practici mi-au promis multe, am fost și pe la anumite secte, era senzație acolo (...) simțeam energia, durerea altuia, niște chestii în plus. Atunci am crezut că am găsit secretele Universului. Am intrat mai adânc. Am fost în Amazon câteva luni bune. Am participat la multe ritualuri. (...) Cu cât ești mai deschis, cu atât te încarci mai mult. Vorbim de energie, spirite. (...) Nu mai știi cine ești, pe ce lume trăiești.

Știam și de ortodoxie și de ce crede că știe majoritatea omului din România. Am dat la o parte ortodoxia în acea perioadă. La un moment dat m-am gândit ”cât de ipocrit poți să fii Sorine?”. (...) Dumnezeu a început să intre activ. Lucrurile au început să se schimbe brusc. Proiectele mergeau bine, sănătatea mea a început să se refacă. Datorită unui concept de medicină integrativ. Nu m-am făcut bine din cauza acestor tehnici pe care le-am practicat 7-8 ani, știința a fost alături de mine. La aproximativ 28 de ani aveam proiecte pentru care eram recunoscut. (...) Eu totuși mă simțeam frânt, întunecat. (...) Ortodoxia m-a învăţat să fiu eu. Cum sunt, cu bune, cu rele.”, a povestit Sorin Gadola.

