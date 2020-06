Soţul handbalistei Oana Manea, în carantină forţată, deşi testul de COVID-19 este negativ: ''Vreau să mi se facă o derogare!''

Marius Lefter a povestit cu lux de amănunte în exclusivitate la Antena 3, despre cum a fost obligat de către autorităţi să stea în carantină şi chiar să suporte cheltuielile în acest sens.

''Eram în izolare acasă. Am avut contact cu tatăl meu, acesta fiind depistat pozitiv pe data de 02.06. Noi singuri ne-am testat, autoizolat, am anunţat la DSP. Pe cheltuiala noastră ne-am făcut testul Covid. Nu a venit nimeni de la Poliţie sau cineva să ne întrebe dacă respectăm sau nu respectăm.

Soţul handbalistei vorbeşte despre momentul în care a sunat la 112 şi a anunţat că ''persoane necunoscute se află în apropierea unui punct de lucru al unei firme pe care acesta îl administrează''.

''Panica din momentul respectiv, ca cineva să îţi spună că îţi fură...Noi aveam marfă în jur de 15.000 de euro în acel camion. Nu am mai conştientizat starea de autoizolare. Eu am sunat la 112, m-am recomandat celor de la 112 care este numele meu şi am fost la depozitul respectiv. Nu m-am dat jos din maşină, am aşteptat echipajul de poliţie. S-a constatat că hoţii fugise. Nu se mai întamplase absolut nimic. Cei de pe echipaj m-au legitimat, eu le-am dat buletinul şi au observat că apar în baza lor de date, în autoizolare.

Am plecat acasă şi au spus că îmi vor face o amendă. În jurul ore 02:00 am fost sunat de poliţişti şi mi-au spus că trebuie să mă carantineze. Am mai stat încă o oră cu Salvarea şi cu echipajul de poliţie. În momentul de faţă sunt în carantină şi eu o plătesc (...) Am încercat sub toate formele, în toate posibilităţile.

Am dat mailuri la DSP, la ISU. Absolut nimeni nu ştie să îmi spună nimic. Din punctul meu de vedere este o excepţie. Eu am anunţat incidentul, nu am intrat în contact cu nimeni. Astăzi era ultima zi de izolare.

Marius Lefter a făcut un apel către autorităţi şi cere să i se facă o derogare.

Vreau să mi se facă o derogare de chestia asta. Din punctul meu de vedere, am fost nevoit să fac acest lucru. Asta este o chestie care se poate întâmpla oricui. În momentul în care intri în panică, automat nu mai reacţionezi, ştiindu-mă şi negativ'', a spus Marius Lefter în direct la Antena 3.