Foto: Captură Antena 3

Spitalele regionale de la Cluj, Iaşi şi Craiova vor fi gata în 2024, însă abia în 2026 vor fi complet funcţionale. O spune ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, după ce a semnat un acord cu Banca Europeană de investiţii care priveşte asistenţa tehnică pentru implementarea celor trei proiecte.

''Ieri a fost un pas important pentru construcţia acesor spitale. Aş vrea să precizez un lucru. La Palatul Victoria ieri a fost vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii. Banca a finanţat întocmirea studiilor de fezabilitate care au fost finalizate într-un an de zile. Un record având în vedere că un spital regional are o suprafaţă urillă de 150.000 de metri pătraţi, suprafaţă desfăşurată de 800.000 de metri pătraţi. Are logistica necesară funcţionării acestui spital, inclusiv parcări subterane, supraterane, deci tot ceea ce trebuie să ajute la funcţionarea normală a unui spital. Nu e o construcţie simplă. Cine ştie ce înseamnă un studiu de fezabilitate, ştie că de fapt este un mare succes al nostru, să finalizăm un studiu de fezabiltate. Trei de fapt, pentru trei spitale regionale într-un an de zile'', a spus ministrul Sănătăţii la Antena 3.

Valoarea acordului e de 12,8 milioane de euro și se va derula până la 3 decembrie 2020.