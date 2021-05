STB cere creșterea biletului de la 1,3 lei la 3 lei

STB cere ca biletul pentru mijloacele de transport în comun să fie majorat. Asfel, preţul unei călătorii ar putea fi de 3 lei pe oră şi nu 1,3 cât este în momentul de faţă.

"După ce bugetul Societăţii de Transport Public Bucureşti, a fost tăiat cu peste 300 de milioane de lei, conducerea a luat această decizie, de a veni cu modificări importante legate de tarifare. Dacă până acum plăteam 1,3 pe călătorie sau pe ora de călătorie, în doar câteva luni, bucureştenii care folosesc transportul în comun, ar putea plăti 3 lei pe ora de călătorie, timp în care aceştia vor putea trece de la autobuz, la troleiubuz, la tramvai în acelaşi preţ. Totodată, Societatea de transport în comun susţine că va creşte şi preţul pe abonamentul anul.

Dacă vom face abonament anual pentru transportul de suprafaţă, vom trebui să scoatem din buzunar, aproximativ 500 de lei.

În această sumă, cei care folosesc transportul în comun zilnic, vor fi favorizaţi cumva, pentru că dacă stăm să împărţim această sumă la numărul de zile lucrătoare, aceştia s-ar întoarce din nou la acelaşi preţ, de 1,3 lei. Totodată, în baza acestui abonament ar putea fi favorizaţi şi cei care locuiesc în afara Capitalei şi folosesc liniile de transport externe. Aceştia ar putea primi în baza abonametului făcut gratuitate, nodurile intermodale construite la intrarea în oraş, astfel încât să renunţe la maşină şi să migreze către transportul public", a relatat Radu Tiliţă, reporter Antena 3.

Anunţul făcut de directorul STB

Adrian Criţ, directorul Societăţii de Transport Bucureşti, propune introducerea unui tarif de 3 lei pe oră pe mijloacele de transport în comun.

"Luând în considerare ce se întâmplă şi în Europa şi luând în considerare tarifele existente în momentul de faţă în municipiile reşedinţă de judeţ, consider că un tarif pentru utilizarea transportului public în decurs de o oră, de circa 3 lei, şi aici este discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea călătorului care este partenerul nostru, pentru abonamentul anual ar fi corect un preţ de maximum 500 de lei. Aşa am favoriza şi am atrage de partea noastră călătorii fideli”, a anunţat vineri, Adrian Criț, noul director al STB.

