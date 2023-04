Stenograme incendiare în dosarul lui Dan Diaconescu: "Aşa, fetiţa mea, să mă asculţi" | A fost filmat cu un telefon ascuns printre animale de pluş

Stenograme incendiare ies la iveală în dosarul în care Dan Diaconescu este acuzat că a întreţinut relaţii cu două minore gemene. Mai mult, anchetatorii arată pentru prima dată că omul de afaceri a fost filmat în timpul unei întâlniri cu una dintre minore cu un telefon ascuns printre animale de pluş.

Stenograme senzaţionale, cum ar zice Dan Diaconescu, au apărut în spaţiul public odată cu motivarea deciziei instanţei de judecată din Constanţa care l-a plasat pe afacerist în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de act sexual cu minori în formă continuată și folosirea prostituției infantile în formă continuată.

Într-una din conversaţiile pe care a purtat-o cu una dintre minorele gemene cu care ar fi întreţinut relaţii, Dan Diaconescu încearcă să o convingă pe aceasta că dacă îl va asculta "va avea mult de câştigat în viaţă".

De asemenea, într-o altă conversaţie cu aceeaşi minoră, Dan Diaconescu insistă ca fata să îi recomande o prietenă despre care vrea să fie sigur "că este virgină".

Mai mult, la iveală a ieşit şi faptul că cel puţin una dintre întâlnirile afaceristului cu una dintre minorele gemene a fost filmată cu un telefon mobil ascuns printre animalele de pluş aflate într-o cameră.

Stenograme în dosarul lui Dan Diaconescu: "Vezi că nu mai avem baloane"

Dan Diaconescu: Ziceam...fetei ăsteia...să nu îi spui numele meu real.

XX: Păi nu i-am spus.

Dan Diaconescu: Spune-i că mă cheamă Cristi. Mă auzi ce spun? Că mă cheamă Cristi. Sau dacă te întreabă.

XX: Da, ea vine la mine la 10.

Dan Diaconescu: A, ok, dar să stea până mai târziu.

XX: Da, da, da.

Dan Diaconescu: Și ce am mai vrut să spun...asta, să nu îi zici de mine, cum mă cheamă și asta, știi? Bine? Să păstrăm misterul, da? Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

XX: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo...

XX: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim...puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseara.

XX: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

XX: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua...dar lasă-mă că...auzi, știi ceva? Vezi. că nu mai avem din alea deloc...baloane d-alea.

XX: Se cumpără, se cumpără.

Dan Diaconescu: Păi se cumpără dar eu nu pot să cumpăr, nu pot să mă duc la benzinărie să cer așa ceva.

XX: Lasă că ne descurcăm noi.

Dan Diaconescu: Fă și tu rost de undeva.

XX: Fac, fac.

XX: Bravo, viața mea.

Stenograme din dosarul lui Dan Diaconescu: "Virgină doar pe jumătate sau ce?"

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

XX: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

XX: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

XX: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

XX: 16,17...ei, da.

Dan Diaconescu: Cine este? O cunoști de mult sau?

XX: Da, o cunosc de mult.

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

XX: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

XX: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

XX: O sun.

Dan Diaconescu: Ia sună. Și sună-mă înapoi.

XX: Bine hai pup, pa.

Dan Diaconescu: Ai poză cu ea? Obține și tu o poză.

XX: Da, am poză.

Dan Diaconescu, filmat pe ascuns cu una dintre minore

În referatul procurorilor se arată şi faptul că Dan Diaconescu ar fi fost filmat în timpul unei întâlniri amoroase cu una dintre minore.

"Ziua următoare, XX l-a chemat iar pe numitul Dan Diaconescu în apartament, pentru a întreține relații sexuale contra sumei de câteva sute lei şi o cutie de ciocolată, pe care le-a primit de la acesta, dar anterior sosirii numitului Dan Diaconescu, **** a ascuns în alt dormitor telefonul său mobil, care avea camera de înregistrare video pornită, pe un raft, printre animale de pluș, în dreptul unui iepuraș roz din pluș. După plecarea numitului Dan Diaconescu, au verificat imaginile surprinse de camera video a telefonului lui ****, ocazie cu care martorul a observat că XX întreținea relații sexuale cu clientul său".