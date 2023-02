"Stimulatoarele cardiace de la cadavre pot pune în pericol viaţa bolnavilor" | Dr. Vladimir Beliş, fost şef IML, trage un semnal de alarmă

Procedura de implantare a stimulatoarelor cardiace de la cadavre la pacienţi le poate pune viaţa în pericol oamenilor, a atras atenţia dr. Vladimir Beliş, fost director IML.

Sursa foto: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

"Din punct de vedere penal, se poate vorbi de punerea în primejdie a vieţii.

E greu de spus dacă poate fi tentativă de omor, pentru că, teoretic, doctorul nu a avut intenţia să-l omoare pe pacient.

Ele se numesc stimulatoare cardiace, nu stenturi, cum am mai auzit. Ele se pun sub piele sau sub muşchiul pectoral şi funcţionează cu baterie. Bateria are un timp de funcţionare limitat.

Nu e normal să se folosească un aparat vechi (referire la cel prelevat de la cadavre - n.r.), când un bolnav vine la medic tocmai pentru a-i fi pus un stimulator nou care să funcţioneze cel puţin câţiva ani.

Nu e normal să se folosească un aparat vechi, mai ales că CNAS decontează", a explicat dr. Vladimir Beliş, fost director IML, sâmbătă, la Antena 3 CNN.