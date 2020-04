Profesorul Streinu-Cercel: Acestea sunt cele mai bune tratamente pentru coronavirus

”Avem mai multe scheme terapeutice și cu antivirale preluate de la HIV, dar avem și molecule cu destinație. De exemplu, trebuie să primim una dintre molecule, pe care abia aștept să o văd și să o punem în aplicare. Molecula a fost folosită în partea de Est a globului, chiar și în China.

Am intrat în legătură cu medicii chinezi și am luat multe din schema lor de tratament. Mai mult decât atât, noi în momentul de față folosim anticorpii monoclonari, i-am folosit la început, am preluat în ghidurile noastre tot ce era la momentul respectiv de vârf. Ne-am chinuit și mulți pacienți au beneficiat de acest tratament.

Acești anticorpi sunt dedicați împotriva unui receptor care trebuie să fie blocat. Practic ei, sunt puși acolo în fiolă și noi o aplicăm. Noi am preluat-o.

Am avut întâlniri web săptămânale cu colegi din China, Japonia, SUA, Lombardia. Avem săptămânal cei de la Balș un miting video ce probleme sunt și cum putem ajuta.

Ce am descoperit este că un volum de oxigen de 8-10 litri paote face diferența”, a spus Streinu-Cercel, la Antena 3.