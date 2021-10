Românul închis pentru zădărnicirea combaterii bolilor, declarații după eliberare: ”Am stat cu 40 de inși. M-au dezbrăcat, m-au lăsat fără bani”

La data de 7 octombrie 2021, Judecătoria Buzău a constatat că citarea lui Strugurel Matei a fost efectuată în mod ilegal şi a dispus desfiinţarea sentinţei de condamnare şi redeschiderea procesului penal.

Eliberat, Strugurel Matei a povestit tratamentul dur la care a fost supus de ceilalți deținuți, dar și de administratorii penitenciarului, care l-au închis cu alte 40 de persoane în celulă:

„Eu am crescut la Casa de Copii şi mereu am avut o situaţie chinuită. Nu aveam unde să stau, munceam pe la lume ca să am ce mânca. Cel mai mare chin a fost la puşcărie, unde nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung. Am stat cu 40 de inşi într-o cameră şi am zis că dau în nebuneală.

M-au băgat direct cu oameni periculoşi acolo, care m-au dezbrăcat, oameni care m-au lăsat şi fără bani acolo. Când am intrat acolo, a venit unu` la mine şi mi-a luat adidaşii, mi-a luat hainele. Eu nu ştiam nimic, l-am dat de frică. M-am speriat tare”, a declarat Strugurel Matei pentru Adevărul.

Strugurel Matei a fost ajutat de avocata Ştefania Dascălu, din cadrul Centrului de Resurse Juridice (CRJ), care a obţinut la Judecătoria Buzău desfiinţarea deciziei de încarcerare din 2020.

„Cazul acesta este extrem de sugestiv pentru felul în care justiţia şi asistenţa socială din România se raportează la persoanele cu dizabilităţi intelectuale”, susține Ştefania Dascălu.

Strugurel Matei, persoană cu dizabilităţi intelectuale, nu a avut avocat, iar instanţa nu s-a asigurat că acesta a înţeles ce i se întâmplă şi l-a condamnat în lipsă. Abia la două zile după definitivarea sentinței, pe 29 iulie, autoritățile l-au găsit și l-au încarcerat.

Avocata mai precizează că bărbatului nu i-a fost respectat dreptul de acces la justiție:

„Menționăm că fapta de care este acuzat a fost săvârșită într-o perioadă (20.04.2020) în care starea de izolare/carantinare forțată era ilegală, aspect constatat de Curtea Constituțională prin decizia nr. 458 din data de 25.06.2020 și de către Judecătoriile Brașov și Iași, în cazuri similare.

Judecătoria Iași reține că, în lumina dispozițiilor art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă reprezintă o privare de libertate ce poate fi acceptată în cadrul unei societăți în vederea asigurării sănătății și securității publice, dar care este permisă doar cu îndeplinirea condițiilor și a procedurii stabilite prin lege, fiind exclus arbitrariul.

De asemenea, orice persoană trebuie să se bucure de posibilitatea contestării în justiție a măsurii detenției de ordin medical social într-un termen scurt, astfel încât, în cazul constatării nelegalității măsurii dispuse, să poată fi eliberată. Altfel spus, persoana căreia i se aplică măsura detenției de ordin social medical trebuie să beneficieze de un drept de acces la justiție efectiv, care să asigure judecarea într-un termen rapid a acțiunii și să dispună eliberarea persoanei deținute nelegal.”



