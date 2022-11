Studentă din Craiova, călătorie de coşmar cu trenul până la Braşov: "A încercat lucruri greu de descris în cuvinte"

O studentă din Craiova, în vârstă de 20 de ani, a trecut printr-un adevărat coşmar atunci când a plecat cu trenul la Braşov. Fata a povestit cum un controlor din tren a agresat-o şi a încercat să profite de ea.

Tânăra studentă a povestit cum s-a trezit cu un controlor peste ea în compartiment, în timp ce dormea, fiind trezită de bărbatul care ar fi început să o pipăie şi să încerce să profite de ea.

Fata a scris totul într-o scrisoare pe care a făcut-o publică şi pe care a depus-o la CFR.

"In dimineata zilei de 18.11.2022, la orele 4.47 am plecat cu trenul IRN 79 din gara Craiova spre Bucuresti, urmand ca in Gara de Nord sa schimb trenul spre destinatia mea finala Brasov, lucru care se poate vedea pe biletul de tren pe care vi-l anexez in copie.

Cand mi-am cautat locul am constatat ca era intr-un compartiment gol dar, avand in vedere ca nu era prima data cand mergeam cu trenul spre Bucuresti, stiam ca se va aglomera pana acolo, asa ca nu am cautat un alt loc.

La scurt timp dupa ce trenul s-a pus in miscare a venit controlorul sa imi verifice biletul. M-a intrebat unde merg (desi pe bilet scria foarte clar), daca fumez, daca am prieten si ce caut singura la Brasov. I-am raspuns politicos ca merg in interes de serviciu. Apoi s-a legat de legitimatia mea de student spunand ca stampila este falsa. Pana la urma a plecat si nu s-a mai intors. M-am gandit ca era plictisit si avea chef de vorba asa ca nu mi s-a parut nimic ciudat. Mi-am setat alarma telefonului sa ma trezeasca inainte de Bucuresti si la scurt timp am adormit.

In momentul in care a sunat alarma m-am trezit si am vazut ca trenul era oprit. Buimaca de somn am sarit in picioare crezand ca am ajuns in gara. In acel moment l-am vazut pe controlor in usa compartimentului venind spre mine si spunand ca a venit sa ma trezeasca. M-am intins dupa bagaj iar el m-a apucat de mana, m-a inghesuit spre geam si a incercat lucruri greu de descris in cuvinte. Am incercat sa scap dar ma tinea strans de mana si imi spunea ca "mergem amandoi cu trenul la Brasov si petrecem o noapte impreuna". Intre timp trenul s-a pus in miscare (de fapt eram opriti la podul Basarab) si probabil si-a dat seama ca ajungem in curand in gara pentru ca, desi inca ma tinea de mana, repeta intruna sa ii dau adresa mea de facebook.

I-am spus ca nu am asa ceva, sa ma lase in pace. Nu intelegeam de ce lumea din vagon nu e pe hol cum se intampla de obicei cand ne apropiem de gara. In momentul in care am reusit sa scap si am fugit pe coridor mi-am dat seama ca in hol nu era decat un alt barbat care, cand m-a vazut, a intrat la el in compartiment (cand am coborat vorbea cu controlorul si radeau amandoi ca si cum se cunosteau).

L-am sunat imediat pe tatal meu si am stat cu el in telefon, pana am ajuns in gara. Am vorbit destul de tare la telefon in speranta ca se sperie dar, totodata imi era frica sa nu il enervez mai tare. Avand in vedere ca individul (controlorul) era o namila de om, trecut de 40 de ani, inalt cat usa compartimentului si cu o burta mare, nu as fi avut nici o sansa sa ma lupt cu el si sa castig.

Din fericire eu am reusit sa scap, dar asa ceva este inadmisibil. M-a agresat, m-a pupat pe gura, m-a lins pe fata, m-a inghesuit in geam de parca eram un obiect la dispozitia lui. Si cel mai tragic este faptul ca parea asa natural si calm in tot ce facea incat sunt convinsa ca nu sunt prima lui victima, ca nu am fost doar o tentatie de moment. In locul meu putea fi cineva mai putin norocos, care de frica ar fi stat pana la capat. Cum spunean... inadmisibil!", a scris tânăra studentă într-o sesizare depusă la CFR.