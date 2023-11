"Sunt sigur că Dumnezeu m-a binecuvântat!" | Primarul Cătălin Cherecheș află astăzi dacă merge la închisoare chiar de la judecătoarea pe care socrii săi au încercat să o mituiască

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, află astăzi dacă merge sau nu la închisoare.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj vor da verdictul în dosarul de corupție al primarului din Baia Mare.

Din completul de judecată face parte și judecătoarea pe care soacra lui Cherecheș a încercat să o mituiască.

"După șapte ani de când a fost trimis în judecată de DNA, primarul Cherecheș urmează să afle decizia definitivă. El a fost condamnat în februarie anul trecut de Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și interzicerea, pe o durată de 4 ani, a dreptului de a candida, de a fi ales și de a ocupa o funcție publică.

Cherecheș a contestat decizia dispusă în primă instanță, iar Curtea de Apel Cluj urmează să se pronunțe astăzi în acest dosar.

Judecătoarea pe care socrii lui Cherecheș au vrut s-o mituiască dă sentința în procesul primarului din Baia Mare

Judecătoarea Georgiana Rodica Hîngan Fărcaș de la Curtea de Apel Cluj, pe care socrii lui Cătălin Cherecheș au vrut să o mituiască, a făcut cerere de recuzare.

Astfel, Monica Șortan și Georgiana Hîngan Fărcaș sunt cele două judecătoare care urmează să stabilească decizia definitivă în procesul primarului din Baia Mare.

Dorin Gliga și Claudia Gliga, socrii lui Cătălin Cherecheș, se află deja în spatele gratiilor fiind arestați preventiv, după ce soacra primarului a fost prinsă în flagrant cu 50.000 de euro pe care voia să-i dea mamei judecătoarei Hîngan Fărcaș.

Mita, parte dintr-o sumă de 100.000 de euro, era menită să-i asigure achitarea lui Cherecheș", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Bianca Timșa.

În această dimineață, primarul de Baia Mare a difuzat pe rețelele sociale un mesaj video în care își clamează nevinovăția.

Cătălin Cherecheș: "Am fost acuzat pe nedrept, dar Dumnezeu m-a binecuvântat! Am dreptul să cer strămutarea!"

"Am mândria să să fiu un om care am fost inspirat de părinții mei, de oamenii acestui oraș. Am fost inspirat să învăț să fac doar bine oamenilor. În această perioadă de 10 ani, am fost arestat preventiv, am fost batjocorit, am fost întors pe dos, am fost trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță și în loc să mă retrag și să las întreaga sarcină avocaților mei, am fost prezent la fiecare termen.

Cred că de multe ori am făcut bine că nu am acceptat propuneri otrăvite să fac denunțuri, să fac rău unor oameni, pentru că onoarea ți-o construiești o viață întreagă și o pierzi într-o clipă.

Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției. Iar astăzi sunt sigur că Dumnezeu m-a binecuvântat și crede în corectitudinea mea. Nu s-a luat în calcul că vreau și eu să-mi fac o familie. Însă n-am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama mea.

Pentru justiția adevărată pe care o dorim toți românii, îmi doresc să fiu judecat de o instanță corectă și am tot dreptul și toată dreptatea să cer strămutarea acestui dosar", a spus Cherecheș în mesajul înregistrat cu steagul României în spate.

Presa locală și națională au relatat că strategia strămutării dosarului - care până în prezent nu a avut succes - era menită să îi câștige timp lui Cherecheș, astfel încât să survină prescrierea faptelor, iar procesul să înceteze.