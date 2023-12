Tânăr de 17 ani, plimbat timp de trei luni de la un spital la altul, fără succes, pentru o operație

Un adolescent de 17 ani este plimbat de trei luni prin spitale şi nu a fost operat până acum deşi suferă de o afecţiune extrem de dificilă şi foarte rară.

Tânărul de 17 ani se află sub protecţia statului și a fost diagnosticat cu o tumoră în sfera facială. Din luna octombrie şi până acum i s-au făcut doar investigaţii ale căror rezultate le aşteaptă şi în acest moment.

Mai exact, pe 20 octombrie, adolescentul a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor de la Spitalul Judeţean Mavromati din Botoşani, unde a stat internat șapte zile.

A stat internat o zi la Spitalul de Neurochirurgie Oblu din Iaşi, i-a fost făcută o programare pentru un nou set de analize şi a fost trimis acasă.

În luna noiembrie, adolescentul a ajuns iar de urgenţă la Spitalul Judeţean din Botoşani. A stat aici două zile, apoi a fost plimbat din nou prin spitale. Doar că, de această dată, după ce a fost internat aproape o lună la Spitalul de Neurochirurgie, a fost transferat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi.

Transfer de care reprezentanţii Direcţiei de Protecţie a Copilului din Botoşani, în grija cărora se află adolescentul, nu au fost anunţaţi, spun ei.

"Noi am ținut legătura cu copilul aproape zilnic, prin personalul de la spitalul. Nemulțumirea e legată de faptul că am aflat ulterior de transferul de la Oblu la Spiridon, fără să fim anunțați. Nu am avut acces la actele medicale sau la bilet de ieșire, de transfer, nu știu detalii", a declarat Alexandru Colbu director adjunct DGASPC Botoșani.

Băiatul se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul Sfântul Spiridon de mai bine de o lună. Abia pe 15 decembrie i-au fost recoltate probele pentru biopsie.

Rezultatele biopsiei vor fi gata în aproximativ o săptămână. Cei de la DGASPC spun că nu îşi pot asuma riscul ca băiatul să fie externat pentru că acesta locuieşte la o distanţă de aproape 40 de kilometri de Spitalul Judeţean Botoşani.