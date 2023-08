Tancurile promise de Occident şi primite efectiv de Ucraina | Promisiuni vs. realitate

Generalul Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare, a vorbit, în cadrul emisiunii Newsroom de la Antena 3 CNN, despre o posibilă schimbare în contraofensiva Ucrainei în contextul tancurilor promise de Occident şi primiete efectiv de Ucraina.

O dronă foarte ieftină, produsă în masă de Rusia, face ravagii printre tancurile de sute de mii de euro ale Ucrainei. Între timp, forţele armate ale Kievului încă aşteaptă tancurile promise de ţăriile occidentale.

Până în prezent, SUA a promis 31 de tancuri Abrams M1, însă niciunul nu a fost livrat efectiv. Totodată, Germania a promis 110 tancuri Leopard 1 A5 şi a livrat doar 10, dar şi 18 tancuri Leopard 2 A6, acestea fiind livrate integral.

Danemarca a promis 80 de tancuri Leopard 1 A5 şi a livrat 40, precum şi 14 tancuri Leopard 2 A6, din care a livrat 7.

"Oare se poate schimba situaţia de pe front dacă Ucraina va dispune de toată această forţă militară promisă şi poate şi ceva în plus? Răspunsul este unul legat de o anumită incertitudine, care vine din faptul că timpul pentru o ofensivă de reuşită nu mai poate fi catalogat ca intrat în anul 2023. Discutăm, poate, de anul 2024 şi atunci va fi, sigu, o altă definiţie, atât a ofensivei din partea Ucrainei, cât mai ales ca defensivă din partea Rusiei.

Ce am învăţat noi din aceste 17-18 luni de război? Faptul că Rusia nu ştie să atace sub nicio formă, dar ştie să se apere. Iată că rezultate, în acest moment, sunt unele pe muchie de cuţit. Şi ce am văzut despre Ucraina? Că luptă cu toate forţele, cu toată îndârjirea, cu tot ce are la dispoziţie, dar că în acest moment elementele nu sunt suficiente nici din punctul de vedere al numărului de luptători, nici ca mijloace de luptă, indiferent dacă ele sunt mai mult sau mai puţin moderne sau utilizate aşa cum scrie la carte pentru că, să nu uităm, ucrainenii doar de câteva luni au reuşit să treacă de la armament rusesc la ceea ce avem noi în domeniul nostru NATO, adică la elemente moderne sau cât de cât moderne", a declarat generalul Cristian Barbu.