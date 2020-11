Felicia Gavrilă, fiica uneia dintre victimele de la Piatra Neamţ: ”M-am echipat în combinezon și am intrat la ea. Am văzut paturi cu morți”

Una dintre fiicele sale este asistent medical în spitalul unde s-a petrecut tragedia. Felicia Gavrilă a trăit încercarea cumplită de a-şi căuta mama printre cadavre şi ruine carbonizate, la scurt timp după ce a fost lichidat incendiul.

Confesiunea ei în direct la Antena 3, în continuare:

"Ieri dimineaţă mi-am viziat mama, aşa cum fac de o săptămână, de când a fost internată. Am ajutat-o când a fost internată pe secţia de chirurgie, unde lucrez. Când starea i s-a înrăutăţit, a fost internată la ATI. Medicii de acolo s-au ocupat foarte frumos de ea, i-au dat cel mai bun tratamet la momentul respectiv. Starea ei a fost mai gravă, dar începuse să o ia pe o pantă ascendentă, pentru că tratamentul funcţiona şi mergea spre bine. Alaltăieri am fost la ea în rezerva de la etajul 3, am petrecut mai mult timp cu ea, am schimbat-o şi am ajutat-o să îşi ia pastilele. Am petrecut un timp frumos cu ea, i-a văzut pe fraţii mei pe whatsup, într-un telefon acoperit într-o pungă. Am lăsat-o cu o saturaţie bună de oxigen, de 95%. Ieri, am găsit-o transferată de la etajul 3, oarecum obosită în urma transferului. Ca stare generală, era mai moleşită dar, medicul mi-a spus că este staţionară. De mama mea s-a ocupat chiar medicul erou care a încera sa salveze bolnavii Este un medic desăvârşit din punct de vedere profesional şi se ocuopa aşa de frumos de pacienţi (...) M-a asigurat că o să fie bine. Am asigurat-o pe mama că o să fie bine, că o să o iau vie din spital şi tratamentul va funcţiona.

(Cum funcţiona spitalul în perioada asta?)

Compartimentul COVID ATI a fost la etajul 3 mutat de la început pandemie. S-a mutat o secţie de neurochirurgie la etajul 2 şi s-a făcut circuit separat pentru pacienţii cu COVID. Am aflat că se vor muta din nou la 2 toţi bolnavii ATI şi va reveni secţia de neurochirurgie la locul iniţial. Nu ştiu prea multe amănunte, am fost în concediu, am revenit de puţin timp.

(Cum a fost munca în spital în pandemie?)

Volumul de muncă e foarte mare, stăm echipaţi tiot timpul în combinezoane (...) Medicul Denciu mi-a administrat şi mie anestezie în câteva rânduri, ca am avut şi eu nişte operaţii la spate (...) De mama mea s-a ocupat frumos, din prima zi, i-a dat cel mai bun tratament. I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere (...) Aseară am pleact acasă să duc o parte din bagaje, am coborât...În mai puţin de 10 minute s-a întâmplat totul. Am auzit în drum spre casă că este fum la spital şi m-am întors. Să mă asigur că nu se întrerupe oxigenul de care mama mea are atâta nevoie. M-am echipat iar în combinezon, am intrat în secţia mea de chirurgie, era un fum gros, m-am apropiat şi am văzut multe paturi cu cadavre (...) Am fugit în secţia unde era mama mea şi am găsit salonul carbonizat. Am căutat-o prin UPU...

(Aţi intrat în spital în timpul incendiulului fără să vă oprească nimeni?)

Când am intrat, incendiul se terminase."

Tatiana Gavrilă este una face parte dintre cele 10 victime - şapte bărbaţi şi trei femei, cu vârste cuprinse între 67 şi 86 de ani - internate în stare critică în secţia ATI COVID şi care şi-au pierdut viaţa în incendiul produs sâmbătă.

Gavrilă deţinea un cămin privat pentru copiii aflaţi în dificultate.

"O mamă care mai avea 6 copii ai săi. O femeie dedicată, muncitoare, credincioasă şi mai ales, un OM BUN. A plecat la spital în rugăciunile celor apropiaţi. Mulţi, toţi pe care i-a avut alături. O fată a sa este asistentă la spital. Toată grija ei şi a familiei era îndreptată acolo, la Terapie Intensivă, de unde ar fi putut să plece vie şi pe picioarele ei. Aseară, vestea a căzut peste toţi ca un trăsnet. S-a dus acasă. S-a întors acasă. La Domnul. Acum e acolo”, a declarat soţul femeii pentru presa locală.