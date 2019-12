TAXE 2020. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul de Finanțe

TAXE 2020. Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislaţia şi taxele în vigoare şi cred că va fi prezentat în Parlament săptămâna viitoare, a declarat, marţi seara, la Digi24, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.



TAXE 2020. "Bugetul este gata, va fi prezentat în Parlament, cred că săptămâna viitoare (...) Bugetul a fost construit pe legislaţia în vigoare şi taxele în vigoare. Nu introducem alte taxe, nu avem intenţii să introducem alte taxe în 2020", a spus Cîţu.



TAXE 2020. Ministrul a precizat că punctul de amendă pentru circulaţie va fi îngheţat la nivelul actual, de 145 lei, şi nu va creşte cu salariul minim, aşa cum nu se vor majora nici salariile demnitarilor şi că, în acest moment, nu se are în vedere o altă formulă de calcul pentru amenzile de circulaţie.



TAXE 2020. Cîţu a afirmat că, marţi, a fost prezentat în Guvern proiectul de lege privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 şi a subliniat că urmează să se facă o tranziţie de la o politică fiscală prociclică către una normală, iar această perioada de tranziţie va dura circa un an şi jumătate.



TAXE 2020. "Din păcate, trebuie să arătăm pentru anul viitor şi anul care urmează, 2021, un deficit peste 3%, asta pentru că ar fi o ajustare mult prea abruptă pentru economie, având în vedere decelerarea creşterii economice la nivel global, cât şi în România, şi atunci e o ajustare graduală. Ce facem acum este să facem o tranziţie de la o politică fiscală prociclică către o politică fiscală normală, şi aici este o perioadă de tranziţie pe care să o facem într-un an, un an şi jumătate", a explicat ministrul Finanţelor.



TAXE 2020. Întrebat dacă va fi primit acceptul Comisiei Europene în ceea ce priveşte depăşirea plafonului de 3% privind deficitul bugetar, şeful de la Finanţe a răspuns că nu este vorba despre accept sau nu, ci despre o procedură şi va trebui discutat cu partenerii internaţionali pentru a se vedea cum poate fi adusă politica fiscală, astfel încât să nu mai reprezinte un element de volatilitate în economie.



TAXE 2020. Totodată, ministrul a reiterat că, în anul 2020, economia "va fi curăţată" şi "va fi pregătită pentru 2021, când creşterea se va baza pe investiţii".



TAXE 2020. "Ceea ce facem noi acum, să trecem de la aceasta politică prociclică către una anticiclică, una normală, va reduce presiunea pentru deficitul comercial. Bineînţeles că nu se întâmplă peste noapte şi nu vrem să facem mişcări bruşte. Va dura această perioadă, dar, după cum am mai spus, 2020 este anul în care curăţăm economia, o stabilizăm şi o pregătim pentru 2021. Din 2021 o să vedeţi o creştere economică bazată pe investiţii, o creştere economică sustenabilă",a susţinut Florin Cîţu.



TAXE 2020. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat, marţi seara, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, care prevede pentru anul viitor un deficit bugetar de 3,6% şi pentru 2021 de 3,34%. În acelaşi timp, plafonul pentru datoria publică este stabilit la 45% din Produsul Intern Brut (PIB).