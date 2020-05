Telenovela de la Mănăstirea Jieț. Bărbatul acuzat de hărțuire: „Am avut o relație cu Elena”

„Într-adevăr, am avut o relație cu Elena, o fată care a lucrat la covrigăria mea din Vulcan. Acum doi ani a avut un declic și a plecat la mănăstire. Așa am ajuns și eu să cunosc lăcașul de cult de la Jieț. Dar nici vorbă de hărțuire, nu am mai contactat-o”, a declarat bărbatul pentru Libertatea.

Legat de scandalul de duminică, Păun afirmă că a fost agresat de “o persoană despre care se spune că e fratele preotului. Aștept certificatul medico-legal pentru a face plângerea. Când am plecat, acel om cu alură de bodyguard mi-a pulverizat spray cu piper în nas. Era să cad într-o prăpastie când am plecat de la mănăstire”.

