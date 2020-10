Terapie cu animale pentru deținuți. Nenumărate traume, vindecate cu ajutorul patrupezilor

Cele mai multe exerciții se concentrează pe dezvoltarea relației de încredere între om și patruped, dar și pe dezvoltarea încrederii între oamenii implicați în program. Astfel, speră inițiatorii, persoanele lipsite de libertate vor fi pregătite să lucreze cu câinii și după eliberare, mulți dintre acești oameni neavând posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă din cauza cazierului.

Proiectul a luat naștere în 2016, fiind dezvoltat de Clubul Câinilor Utilitari în parteneriat cu Pet Stuff și Penitenciarul Jilava, iar de doi ani li s-a alaturat și Asociația Big Hearts Society.

„Roa este cel mai nou membru al echipei, este o cățelușă salvată și ea, a avut un accident și acum ne-am hotărât să o adoptăm noi, în speranța că va deveni un membru al proiectului li va deveni un câine de terapie.”, a explicat Cristian Cristea, vererinar al cabinetului Pet Suff.

„Proiectul a luat naștere în 2016, când toată gașca de iubitori de animale s-a unit”, a adăugat Carla Alina Buleanu, fondatoarea Big Hearts Society.

Deținuții, vindecați prin terapie cu ajutorul patrupezilor

„Inițial am fost solicitați pentru foștii câini de patrulă, care deja nu mai aveau o utilitate. Așa a început programul, pentru a le găsi câinilor o familie mai bună, un loc al lor. Am început să lucrăm cu ei și Vlad Popescu, de la Clubul Câinilor Utilitari, s-a gândit că am putea începe să lucrăm cu ei și am început să colaborăm și cu deținuții, să îi învățăm cum să dreseze acest căței.

Cățeii erau socializați și își găseau adoptatori iar deținuții începeau să devină mai empatici, era și pentru ei o terapie asistată de animale. Avem deținuți care inițial nu au pus mâna pe câine și la sfârșit erau cu câinele în brațe”, a explicat veterinarul la „Eroul Zilei”.

Terapie cu animale pentru deținuți