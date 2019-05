Terifiant. O elevă de 18 ani din Ploiești a plănuit să-și omoare cea mai bună prietenă. Cum s-a descoperit totul

foto: captura Antena 3

A vrut să-și ucidă cea mai bună prietenă. Și-a făcut în detaliu un plan al crimei și a început cu o bătaie soră cu moartea.

Nu e ficțiune, e realitate și s-a întâmplat în România zilelor noastre. Agresoarea are doar 18 ani și este elevă în clasa a XII-a la un liceu din Ploiești. A fost reținută pentru 30 de zile pentru tentativă de omor calificat, dar în ciuda planului macabru de a curma viața prietenei sale, pe care l-a și povestit anchetatorilor, tânăra a fost lăsată în libertate.

Psihiatrii care au consultat-o spun că prezintă "unele probleme", dar că nu are nevoie decât de un control periodic, motiv pentru care agresoarea s-a întors la școală, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

"M-a chemat la ea acasă după școală, într-o zi, și mi-a spus că mă roagă să mă întorc cu spatele că are un cadou pentru mine. Am simțit o lovitură în cap, m-am întors și am văzut că avea o bâtă în mână și continua să mă lovească cu ea. Urlam 'ce faci? ce faci?' și nu se oprea.

Am reușit să-i iau bâta din mână și am fugit spre ușă, m-a dat cu capul de un perete. Am început să urlu după ajutor, ca să mă audă vecinii", povestește victima.

Fata spune că agresoarea a mărturisit că voia să o omoare cu bâta, să o pună în saci și apoi să îi abandoneze trupul la o ghenă de gunoi.

