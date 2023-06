Povestea poliţistului declarat mort după un accident rutier. Titus Honceriu a zăcut 12 ore la morgă, printre cadavre

Povestea fostului polițist de la Rutieră Titus Honceriu bate orice scenariu de film. Declarat mort după un teribil accident rutier, el a scăpat grație prezenței de spirit a unui brancardier.

Adjutantul șef Titus Honceriu va împlini în luna august vârsta de 80 de ani. Viața i-a fost presărată și de bucurie și de amărăciune, dar și de moarte. Moartea lui. S-a întâmplat în ziua de 6 iunie 1972, zi de o importanță maximă pentru Nicolae Ceaușescu: ziua în care Fidel Castro, președintele Cubei, „El Lider Maximo”, a venit în România. Coloana oficială spre aeroportul Otopeni era condusă de motociclistul Titus Honceriu, de la Miliția Rutieră București. Avea doar 29 de ani, scrie Adevarul.

"Eram în misiune oficială, cu viteză, cu sirenele pornite, când din curtea CAP-ului Otopeni a ieșit o căruță cu doi cai. Nu am mai avut timp să frânez, cred că erau doar șapte metri între mine și atelaj. Am intrat în plin în căruța trasă de caii speriați, căruța s-a rupt. Inițial, nu am știut ce s-a întâmplat. M-am ridicat, aveam casca pe cap, dar după câteva clipe mi-am pierdut vederea, m-au cuprins durerile", a declarat Titus Honceriu, pentru Adevărul.

Colegii nu au mai așteptat ambulanța. A ajuns la Floreasca unde medicii nu i-au dat nici măcar o șansă de supraviețuire.

"Nici nu m-au mai cusut cum trebuie, credeau că voi muri oricum"

"Am fost operat în fața studenților la medicină, ca material didactic, iar ei luau notițe. Aveam șapte coaste rupte, explozie de lob hepatic… Au venit cei mai buni chirurgi: Octav Constantinescu și Zeno Popovici.

La finalul operației nici nu m-au mai cusut cum trebuie, credeau că voi muri oricum", povestește polițistul.

Când și-a revenit din operație, nu mai vedea nimic. "M-au dezbrăcat, mi-au legat picioarele și m-au dus la morgă. Am stat acolo toată noaptea, nu îmi amintesc nimic. Dimineață însă, a venit un brancardier. Aducea trupul unei femei care se otrăvise.

S-a uitat la mine, a văzut că mișc și i-a alarmat pe toți. M-au dus în Reanimare și mi-am revenit. Fusesem în moarte clinică", a povestit polițistul.