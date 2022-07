Trei scenarii de groază pentru veniturile românilor. Un fost ministru anunță vremuri grele

"Măsurile nu sunt adoptate încă, trebuie să spunem. Sunt încă în discuție cu, să spunem, piața. Probabil că săptămâna viitoare, miercuri, în ședința de guvern, vor fi adoptate măsurile pe Codul Fiscal. Singura chestiune de amânare față de ce s-a prezentat public este doar schimbarea datei de la 1 august, la 1 ianuarie cu partea de HORECA. Aceea este singura încă discuție și pe care Guvernul o poate accepta. În rest, toate se vor aplica perfect.

Avem trei intervale: "toamna", "6 luni de zile" și "1 an". Astăzi INS-ul a publicat niște date, numai că trebuie să vedem dacă ele sunt și "sănătoase", în sensul că mulți o spun, nu o spun numai eu, că nu sunt. De ce? Pentru că statul român să nu uităm că a devenit cel mai mare "profitor", să zic așa, sau cel care câștigă din economie.

Prin urmare, în toamnă, 6 luni de zile, din punctul meu de vedere, final de an 2022, va arăta exact care sunt cifrele corecte, adică nu cele care sunt astăzi și din punctul vedere la care se umblă astăzi. Pentru că să nu uităm, avem o inflație care duce implicit în creșterea veniturilor. Toate aceste scăpări de sub control a prețului la combustibil, la energie, la gaze, în piață, inflația foarte ridicată și măsuri pentru a scădea inflația nu există, care împreună toate duc la ce? La un plus de încasări pentru statul român, care după aceea să justifice în fața mediului de afaceri fie angajări la stat, fie multe altele. Dar ele nu au fundament economic", a spus Eugen Teodorovici.

Cine pierde şi cine câştigă după aplicarea noilor măsuri fiscale

Noile măsuri fiscale vor aduce la buget 13,4 miliarde lei, anul viitor. Acestea sunt însă intens contestate de cei cărora le vor fi aplicate.

Transportatorii anunţă proteste masive, în timp ce industria HoReCa se plânge că mărirea nivelului TVA va duce la faliment. Există însă şi industrii, precum cea a tutunului, care consideră că revenirea la un calendar fiscal predictibil este benefică.

Majoritatea măsurilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, excepţie făcând majorarea accizei la ţigări şi la băuturi alcoolice, schimbarea modalităţii de calcul a contribuţiilor sociale pentru contractele part-time, creşterea impozitării pentru industria jocurilor de noroc şi scăderea plafonului până la care se acordă facilităţile fiscale în construcţii.

Acestea vor fi operate de luna viitoare. Guvernul vrea astfel să îşi asigure venituri sigure în buget.

"În momentul în care noi luăm bugetul României şi vedem care sunt principalele încasări: pe primul loc se află taxa pe valoarea adăugată, pe locul doi sunt accizele, pe locul trei se găseşte impozitul pe venit împreună cu asigurările sociale aferente veniturilor din salarii", a declarat Adrian Benţa, expert fiscal.

Noul calendar de accizare în industria tutunului va aduce scumpiri de 50-60 de bani pentru un pachet de ţigări. Creşterea accizei a fost discutată în avans cu marii producători, care au cerut Guvernului predictibilitate fiscală pentru a-şi putea planifica afacerile.

"Este un lucru foarte bun că avem din nou un calendar de accize la produsele din tutun, la ţigarete şi faptul că avem pentru prima dată un calendar la produsele din tutun încălzit. Noi salutăm acest lucru pentru că este normal să avem predictibilitate şi în cazul acestui produs inovativ. Este vorba despre reducerea diferenţei care exista între taxa la ţigarete şi taxa la tutun încălzit, un lucru pe noi, din nou, îl salutăm. Este foarte important că această diferenţă este redusă, dar ea este păstrată. Din 2024, ea rămâne undeva la 50% diferenţa dintre pachetul de tutun încălzit şi pachetul de ţigări.

E un calendar cu creşteri moderate, pe cinci ani, care oferă beneficii în primul rând statului pentru că acesta o să aibă parte de venituri în creştere în anii următori, venituri în creştere de o manieră sustenabilă, şi este un lucru bun şi pentru mediul de afaceri, pentru industria de profil, pentru că asta înseamnă o garanţie pentru investiţiile care s-au făcut în acest domeniu, în special investiţiile în inovaţie.

O creştere bruscă de accize, care s-a traduce într-o creştere bruscă de preţ, ar avea acest efect: nu de descurajare a fumătorilor, ci de împingerea lor către traficul ilicit", a precizat Dragoş Bucurenci, director External Affairs, Philip Morris România.

Pe de altă parte, industria HoReCa nu este mulţumită de noile modificări. Creşterea TVA de la 5 la 9% ar putea să le scadă vănzările, pentru că majorarea se va vedea direct în preţuriile produselor.

Transportatorii susţin că noul pachet de măsuri va majora impozitele pentru salariații din sector de până la 10 ori, ceea ce va aduce în primă fază pierderi anuale de circa 1,5 miliarde de euro.

În 2021, sectorul de transport a generat încasări valutare pentru economia națională în valoare de aproape 7,5 miliarde de euro şi a contribuit la excedentul de servicii din balanţa de plăţi cu peste 4,2 miliarde de euro.