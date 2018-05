Tudorel Toader: Klaus Iohannis o va revoca pe Kovesi

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat la Sinteza zilei, că a așteptat cu interes decizia CCR care îl obligă pe președintele României, Klaus Iohannis, să o revoce pe Kovesi din funcția de procuror-șef DNA și că decizia CCR reprezintă "un început de revenire spre normalitate".



"Sigur că am aşteptat-o cu interes, cu preocupare (...), dar, pe fond, ce am scris acolo, ce am susţinut la Curte este în deplin acord cu convingerea mea profesională din domeniul dreptului constituţional şi zic eu şi astăzi este în deplin acord cu exigenţele constituţionale. Prin urmare, am aşteptat decizia cu preocupare. În acelaşi timp, profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau un început de revenire spre normalitate", a declarat ministrul Justiţiei.



Totodată, Tudorel Toader a precizat că decizia CCR valorifică principiul constituţional care dă această autoritate ministrului Justiţiei în raport cu activitatea procurorilor.



"Cineva spunea că fraza aceea, sintagma aceea din Constituţie, că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei nu are nicio reflectare în activitatea judiciară. (...) Ce face decizia de astăzi? Valorifică principiul constituţional care dă această autoritate ministrului Justiţiei în raport cu activitatea procurorilor, dar în raport cu activitatea administrativă, (...) nu cu activitatea de realizare a urmăririi penale", a spus ministrul.



De asemenea, el a adăugat că, din punct de vedere "funcţional, constituţional", procurorii şi judecătorii au competenţe şi moduri de funcţionare diferite.



"Sigur că şi procurorii şi judecătorii se numesc în Constituţie magistraţi. Sigur că mai mult procurorii ţin la această asociere cu judecătorii de magistraţi, dar funcţional, constituţional sunt competenţe diferite şi moduri de organizare, funcţionare diferite. Spre exemplu, procurorii funcţionează pe principiul subordonării ierarhice, faţă de şefii lor, principiu pe care nu-l găsim la judecători", a mai afirmat Tudorel Toader.

Tudorel Toader a declarat că se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să respecte decizia CCR cu privire la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Sincer, mă aştept să o respecte. (...) Acum avem un comunicat care are sâmburele, esenţa deciziei, dar comunicat care astăzi, când vorbim, nu produce efecte juridice. Efect juridic se va produce din momentul când decizia motivată se va publica în Monitorul Oficial.

De atunci, din momentul acela, se naşte obligaţia constituţională a preşedintelui de a emite decretul de revocare, cum spune dispozitivul Curţii. Eu, personal, nu cred că preşedintele nu va da curs deciziei CCR", a declarat Tudorel Toader.

Ministrul a arătat, totodată, că există o simetrie a actelor juridice iar preşedintele trebuia să închidă procedura printr-un decret.

"De data aceasta, decizia generează obligaţia preşedintelui, dar obligaţia de a emite decretul de revocare, ceea ce înseamnă (...) că pentru a elibera postul, pentru a fi revocată, trebuie ca preşedintele să emită decretul. Adică decizia în sine nu ţine loc de decret că, dacă ar fi aşa, aproape nu ar fi mai trebuit să scrie 'preşedintele e obligat să emită decretul', pentru că oricum decizia şi-ar fi produs efecte. Aici mai e o chestiune, că preşedintele a lăsat procedura practic în aer, la jumătatea drumului, neterminată. (...) El trebuia să se închidă cu procedura. (...) Există o simetrie a actelor juridice", a adăugat Toader.