Turiştii au luat cu asalt litoralul la final de sezon. Cât costă acum trei nopţi la Mamaia

Ultimele zile de vară vin cu vești bune pentru românii care nu au ajuns în vacanţă pe litoral anul acesta.

În această perioadă se pot bucura de vreme frumoasă, la cele mai bune prețuri.

"Venim aici de 5 ani.Da şi la cazare preţurile sunt putin mai mici , la sezlonguri nu sunt mai mici, cam ăsta este adevărul. Pentru şase nopţi de cazare plătim 2.300 de lei pentru patru persoane. Am luat apartament", spune o turistă.

Nu toți au prins însă reducerile

Cei care au ajuns la mare weekendul trecut au plătit prețul de vârf de sezon pentru sejurul rezervat.

"Preţurile sunt mai mari decat în restul litoralului, dar ne simţim bine şi e foarte ok. Am venit de sâmbătă şi am dat cam 4.000 de lei, cam aşa", spune un turist.

Diferenţele de preţuri la final de sezon sunt, însă, semnificative.

Cât costă acum trei nopţi la Mamaia

"Preţul unui sejur de 3 nopti la un hotel de trei stele din staţiunea Mamaia, în această perioadă costă în jur de 300 - 350 de lei. Reduceri se înregistrează şi la şezlonguri. Dacă până acum un turist achita în jur de 60 de lei pentru o zi de plajă pe şezlong, acum achită 35 de lei.

Patronii de terase și restaurante nu vor să lase la preţ. Ei spun că-şi vor menţine preţurile din vârf de sezon.

Potrivit estimărilor, peste 170.000 de turiști vor ajunge până la sfârșitul săptămânii pe litoralul românesc.

