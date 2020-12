Alimentele pe care românii le consumă zilnic, însă pot conduce la cancer

”Hidrogenarea uleiurilor vegetale este un proces industrial important. Prin hidrogenare, uleiurile vegetale lichide sunt convertite în grăsimi solide sau semi-solide. Dacă uleiurile din margarină n-ar fi parțial hidrogenate (uleiul este hidrogenat aproximativ 20%), am turna-o și nu am intinde-o cu cuțitul. Ei bine, dacă margarina ar fi hidrogenată în proporție de 100% am avea senzația ca ungem pâinea cu ceară”, scrie Dan Vodnar, profesor de Gastronomie Moleculară și Biotehnologii Alimentare la USAMV Cluj, pe Facebook.

Acest proces de hidrogenare are rol și în conservarea uleiurilor hidrogenate sau parțial hidrogenate, astfel încât alimentele produse cu ajutorul lor au un termen de valabilitate mai mare. Unele restaurante folosesc numai uleiuri hidrogenate pentru prăjire, datorită fapului că nu trebuie schimbate atât de des, scrie mayoclinic.org.

Un subiect din ce în ce mai abordat însă, în ultima vreme, este cel al grăsimilor trans, care se formează tocmai prin acest proces industrial care adaugă hidrogen în uleiul vegetal, pentru a deveni solid la temperatura camerei.

Grăsimile trans sunt considerate cel mai rău tip de grăsime care poate fi consumată. Spre deosebire de alte grăsimi dietetice, grăsimile trans - numite și acizi grași trans - cresc colesterolul „rău” și scad colesterolul „bun”.

Afectează grav sănătatea

Grăsimile trans sunt asociate cu o mulțime de afecțiuni medicale grave.

Astfel, unele cercetări sugerează că uleiurile vegetale hidrogenate dăunează controlului glicemiei.

Un studiu desfășurat pe o perioadă de 16 ani, efectuat pe aproape 85.000 de femei, a constatat că cele care au consumat cea mai mare cantitate de grăsimi trans, care sunt un produs secundar al hidrogenării, au avut un risc semnificativ mai mare de diabet de tip 2.

Mai mult decât atât, uleiurile hidrogenate determină apariția inflamației în organism. Deși această inflamație poate fi considerată ca un răspuns imun normal al organismului în fața bolilor și a infecțiilor, inflamația cronică contribuie la afecțiuni precum boli de inimă, diabet și cancer.

Astfel, o dietă bogată în grăsimi trans va crește riscul de boli de inimă, principalul ucigaș al adulților. Cu cât mâncați mai multe grăsimi trans, cu atât mai mare este riscul de boli cardiovasculare sau ale vaselor de sânge.

De fapt, grăsimile trans sunt atât de periculoase încât autoritățile din mai multe state au interzis folosirea acestora în industria alimentară. Nu și în țara noastră.

Din păcate, acest tip de grăsimi a fost asociat, frecvent, și cu un risc crescut de cancer, din cauza faptului că modifică structura membranelor celulare, scrie letsgetchecked.com.

Alimente care conțin grăsimi trans

Din păcate, uleiurile hidrogenate sunt prezente într-o mulțime de produse consumate zilnic de mii de români.

Produse de patiserie

Diferite deserturi, cum ar fi prăjituri și plăcinte

Popcorn la microunde

Pizza congelată

Aluatul refrigerat, cum ar fi foietajul

Mâncaruri prăjite, inclusiv cartofi prăjiti, gogoși sau carne prăjită

Diferite tipuri de creme pudră pentru cafea

Margarină

Chipsuri

”Lactate” vegane

Produse de post

Cum le putem evita

Foarte simplu. Citind bine etichetele produselor și evitând, atât cât se poate, alimentele enumerate mai sus.