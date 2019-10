Foto: Captură Antena 3

România întreagă o plânge pe ''Doamna Comediei Româneşti'', Tamara Buciuceanu-Botez, care s-a stins din viaţă la vârsta de 90 de ani. Deşi a plecat dintre noi, marea actriţă ne-a lăsat filmele memorabile, care vor aduce zâmbetul pe buzele multor generaţii de acum înainte.

Anul trecut, Tamara Buciuceanu-Botez a sărbătorit împlinirea a 65 de ani de carieră pe scena Teatrului Metropolis. A fost ultima sa apariţie în public.

''Mi-am facut meseria cu cel mai mare drag şi seriozitate. Dacă m-ati aplaudat 65 de ani, înseamnă că m-aţi înteles ce am vrut să spun pe scenă şi vă mulţumesc. Cei mai talentaţi actori au colaborat cu cei mai minunaţi regizori. Cronicarii de atunci mi-au înscris fiecare spectacol, aceasta a fost calea spre bucurie şi succes. Am dus cuvântul românesc şi teatrul românesc peste cinci continente, unde am fost primiţi extraordinar. Pentru mine viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate'', a spus actriţa la ultima aniversare publică.