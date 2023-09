Ultimul mesaj al Laurei - DJ Lalla, tânăra găsită moartă pe plajă în Mamaia: "În viață nu există reluări"

Ultimul mesaj lăsat de Laura Roșca, cunoscută ca Dj Lalla pe platforma personală de socializare.

Sursa foto: Instagram | lalla

Laura Roșca, în vârstă de 34 de ani, renumită sub numele de scenă DJ Lalla și cunoscută pentru talentul ei ca DJ, era originară din Turda, dar locuia și lucra în București.

Ultima sa postare pe contul de Instagram a fost făcută cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Aceasta a inclus un videoclip cu ea în prim-plan și un mesaj audio în limba engleză:

"Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!"

("Bucurați-vă de fiecare moment pe care îl aveți, pentru că în viață nu există reluări, doar amintiri. Asigurați-vă că merită totul!").

Cu titlul "Make sure it’s all worth it!" și cu hashtag-urile #fvckdepression, #lalla, #lallaland, #wonderlust, #motherofdragons, #ballauri, #standtall, #itdoesgetbetter.

DJ Lalla a lăsat o ultimă amprentă emoțională pe rețelele sociale

Potrivit surselor Antena 3 CNN, tatăl ei, profund afectat de pierderea fiicei sale, a sugerat că Laura Roşca ar fi putut lupta cu depresia și, posibil, cu alcoolismul.

Se pare că tânăra DJ s-a confruntat cu momente dificile în ultima perioadă și a urmat un tratament pentru depresie, inclusiv ședințe online cu specialiști.

Mama sa a cerut ajutor de la psihologi și specialiști pe rețelele de socializare, încercând să găsească sprijin pentru fiica sa.

Poliţiştii încă nu au stabilit împrejurările în care femeia şi-a pierdut viaţa şi continuă cercetările în acest caz

“La data de 28 septembrie, în jurul orei 10.20, poliţişti din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe plajă, se află cadavrul unei persoane de sex feminin.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenţă.

În cauză, cercetările continuă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.