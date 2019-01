Un fost angajat al clubului Colectiv a fost audiat. Ce dezvăluiri a făcut

Toţi angajaţii din Colectiv au făcut instructajul pentru protecţia muncii cu doi angajaţi ai ISU în mai puţin de o oră, timp în care nu s-a discutat despre un plan de evacuare, a declarat garderobierul clubului, audiat în calitate de martor la Tribunalul Bucureşti.

Instanţa de fond continuă la termenul de joi audierile de martori în dosarul Colectiv, la mai bine de trei ani de la tragedia în care 65 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva sute au fost rănite.

„De când am fost angajat şi până în ziua tragediei, eu şi ceilalţi angajaţi am făcut o singură dată un instructaj de protecţia muncii cu personal îmbrăcat în civil, un bărbat şi o femeie. Nu şi-au declinat identitatea, dar i-am perceput ca fiind angajaţi ISU. Când am venit la club stăteau la o masă cu Gancea Cătălin (n.r. – unul dintre patronii Colectiv, acum inculpat) şi fiecare angajat era chemat să semneze nişte carnete de protecţia muncii. Recunosc că am semnat fără să citesc. Şi ceilalţi, toţi angajaţii, inclusiv barmanii au semnat. Apoi în mod colectiv, la toţi, ni s-a arătat un extinctor şi ni s-a spus şi unde erau celelalte. Erau mai multe: în bar, în garderobă şi în zona panourilor electrice. Extinctoarele cred că erau în termen. Ei, angajaţii ISU, probabil că le-au verificat”, a relatat martorul.

