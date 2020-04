Un preot român din Spania l-a comparat pe Klaus Iohannis cu Iuda: „Suntem obisnuiți să ne purtăm crucea”

„Din bun - simt, am urmarit interventiile televizate ale presedintelui Tarii mele... N-am absolut nici o problema cu faptul ca nu e ortodox (l-am si votat in primul mandat, dupa ore intregi de stat la coada in ploaie si frig...).

La fel, e doar problema lui, ca Invierea lui Hristos e doar o ,,sarbatoare pascala"...Au mai fost unii care numeau ,,Nasterea Domnului" si ,,Boboteaza" - ,,sarbatori de iarna"...Iar pe ,,Mos Craciun" l-au botezat... ,,Mos Gerila"! Ceea ce ma doare, e faptul ca acest ,,ales" nu-si mai poate stapani dispretul la adresa credinciosilor crestini...

Sigur ca noi suntem obisnuiti sa ne purtam crucea, oricat de grea ar fi, dar sa te mai ,,biciuiasca" si cel pe care l-ai pus sa te conduca... Asa ca, din partea mea : ,,Hasta nunca, senor ,,Iuda-nis"! Semnat: ,,un popa din diaspora", a scris preotul Mihai Cătălin Savu pe pagina sa de Facebook.