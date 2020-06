Un sejur în Mamaia, mai scump decât unul în Tenerife, în plin sezon

Astfel, potrivit adevarul, pentru un sejur de 6 zile, hotel de patru stele, perioada 1-6 august, în Mamaia, prețurile plecau de la 2.485 de lei pentru cele 5 nopţi (cu mic dejun) sau 3.600 de lei.

Oferta pentru hotelurile de patru stele din Mamaia, în prima săptămână din august, poate ajunge la 6.900 de lei o cameră dublă/5 nopţi, cu mic dejun inclus.

De cealaltă parte, în Tenerife, ofertele pleacă de la 1.800 de lei (cu mic dejun) la Hotelul Sol Tenerife sau 1.900 de lei la Hotelul Gara (cu mic dejun inclus). Preţurile urcau până la 4.900 de lei la Hotelul Troya (cu mic dejun inclus).

Pentru un sejur cu all inclusive: în Mamaia, există o ofertă pentru perioada aleasă de 7.029 de lei all inclusive. În Tenerife, în Playa de Las Americas, sunt mai multe oferte all inclusive: Hotel Sol Tenerife – 3.182 de lei, H10 Conquistador – 4.891 de lei, Best Tenerife – 4.262 de lei şi Hotel Troya – 6.870 de lei.