USR cere demiterea lui Florin Roman: ”Și-a plagiat lucrarea de masterat şi a minţit că a scris o carte”

„După ce a minţit în CV că a scris o carte, Florin Roman, actual ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, demonstrează, prin plagiatul descoperit de jurnaliştii de la Libertatea, că minciuna este patologică la PNL. Prin plagiatul său, pe care actualul ministru al Cercetării îl califică ironic drept ”iar o altă mare problemă”, afectează nu doar credibilitatea acestui minister, care va avea de gestionat nu mai puţin de 1,8 miliarde de euro în PNRR pentru digitalizarea României, ci pune sub semnul întrebării integritatea şi capacitatea statului de a duce la îndeplinire reformele la care s-a angajat în faţa Comisiei Europene şi de a folosi corect şi onest banii europeni puşi la dispoziţie”, se transmite într-un comunicat de presă al USR emis joi.

Reprezentanţii USR cer Guvernului Ciucă ”să nu își bată joc de comunitatea cercetătorilor români”:

„Florin Roman confirmă că o comparaţie între PNL şi PSD e cât se poate de reală, cu deosebirea că el e doar plagiator, nepotrivit ca ministru al Cercetării şi agresiv atunci când n-are dreptate. Domnule prim-ministru Ciucă, vă cer să faceţi curăţenie în cabinetul dumneavoastră şi să ne arătaţi că nu susţineţi furtul şi nu vă bateţi joc de comunitatea cercetătorilor români lăsând să-i conducă un plagiator dovedit. Florin Roman nu are ce să caute în Guvernul României”, a declarat Cioloş, citat în comunicat.

Libertatea a publicat astăzi un material în care arată că cele 10 pagini din lucrarea de master a ministrului sunt plagiate în proporție de 100%. Jurnaliștii susțin că paginile sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Ministrul Digitalizării, Florin Roman, neagă acuzațiile de plagiat care i se aduc.

„Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților.

La finalul dizertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate", a scris Roman pe Facebook.

Mai mult, lucrarea „Teoria sistemelor informaţionale”, pe care Florin Roman și-a trecut-o în CV, și despre care susține că a scris-o și a apărut la Editura Academiei Române, în 2006, potrivit Libertatea, nu poate fi găsită nici la editură, nici la Biblioteca Naţională, iar ministrul a spus că nu o găsește nici acasă.

Ulterior, el a precizat că „se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”.

