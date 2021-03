Vaccinarea cu AstraZeneca. Tot mai mulţi români îşi anulează programarea | VIDEO

În martie, s-a înregistrat o rată de absenţă de 10% - 15%, oamenii invocând motive diferite pentru a anula programarea. Vineri, erau 77.049 de români vaccinați cu serul Astra Zeneca din lotul ABV 2856, cel pentru care s-a suspendat imunizarea. La nivel naţional au fost raportate 861 de reacţii adverse.

"Pe parcursul lunii am înregistrat o rată de absenţă de 10% - 15% de persoane care din diferite motive nu au putut ajunge la programare. Am remarcat şi noi că a existat o anumită informare în acest sens, conform căreia numărul persoanelor care doresc să se imunizeze cu acest vaccin ar scădea (...) DSP-ul ne-a cerut ajutorul şi vom mai deschide încă patru puncte pentru vaccinarea cu AstraZeneca. Din 360 de programări care existau în platformă se vaccinau în jur de 310 - 320 de persoane.

Spre exemplu, în ziua de vineri s-au vaccinat aproximativ 300. În cursul zilelor de sâmbătă şi duminică, din 700 de persoane programate într-un centru s-au vaccinat aproximativ 500", a declarat pentru Antena 3, Vlad Niculescu, reprezentantul Primăriei Sector 4.

Olanda este ultima ţară care a decis să suspende vaccinarea cu AstraZeneca, din cauza reacţiilor adverse raportate. Măsura vine ca o modalitate de prevenţie şi va fi valabilă până la data de 29 martie. Anterior, Irlanda a decis suspendarea procesului de imunizare cu AstraZeneca.

AstraZeneca, răspuns oficial cu privire la serul anti-COVID

"Până în prezent în UE și Marea Britanie, au existat 15 evenimente de TVP și 22 de evenimente de embolie pulmonară raportate în rândul persoanelor cărora li s-a administrat vaccinul, conform numărului de cazuri pe care Compania le-a primit pana la 8 martie. Acestea reprezintă un număr mult mai mic decât cel așteptat să se întâmple în mod natural la o populație generală de această dimensiune și este similar cu cel înregistrat în cazul altor vaccinuri COVID-19 autorizate. Raportul lunar de siguranță va fi făcut public pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente în săptămâna următoare, în conformitate cu măsuri excepționale de transparență pentru COVID-19.

Mai mult, în studiile clinice, chiar dacă numărul evenimentelor trombotice înregistrate a fost mic, acestea au fost mai mici în grupul vaccinat. De asemenea, nu au existat dovezi de creștere a sângerării la peste 60.000 de participanți înrolați.

Ann Taylor, Chief Medical Officer, a declarat: 'Aproximativ 17 milioane de persoane din UE și Marea Britanie au primit pana acum vaccinul nostru, iar numărul cazurilor de rapoarte de cheaguri de sânge în acest grup este mai mic decât sutele de cazuri așteptate in populația generală. Natura pandemiei a condus la o atenție sporită a fiecărui caz individual raportat și mergem dincolo de practicile standard pentru monitorizarea siguranței medicamentelor autorizate în raportarea evenimentelor de vaccinare, pentru a asigura siguranța publică'.

În ceea ce privește calitatea, nu există probleme confirmate legate de niciun lot de vaccin utilizat în toată Europa sau în restul lumii. Testare suplimentară a fost și este efectuată de noi înșine dar și independent de către autoritățile sanitare europene și niciuna dintre aceste re-testări nu au arătat motive de îngrijorare. În timpul producției vaccinului, peste 60 de teste de calitate sunt efectuate de AstraZeneca, partenerii săi și de peste 20 de laboratoare independente de testare. Toate testele trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru controlul calității, iar aceste date sunt trimise autorităților de reglementare din fiecare țară sau regiune pentru examinare independentă înainte ca orice lot să poată fi eliberat în țări.

Siguranța publicului va fi întotdeauna pe primul loc. Compania are aceasta problema sub o analiză atentă, iar dovezile disponibile nu confirmă faptul că vaccinul este cauza. Pentru a depăși pandemia, este important ca oamenii să fie vaccinați atunci când sunt invitați să facă acest lucru", a arătat compania într-un comunicat.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal