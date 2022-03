Erou ucrainean, ucis de ziua lui, la 34 de ani

Gostomel a fost aprig disputat încă din primele zile ale invaziei ruse.

Potrivit Kyiv Independent, Chibineiev a fost ucis în luptă în data de 3 martie, chiar de ziua lui.

Tânărul căpitan, care deținea, din 2016, titlul de "Erou al Ucrainei", făcea parte din trupele de parașutiști și avea un frate care a murit, de asemenea, pe câmpul de luptă în 2019.

This is the Hero of Ukraine Valerii Chybineiev. He died near Hostomel on his birthday yesterday, March 3, 2022. The paratrooper was awarded the high title in 2016. In 2019, his brother Roman died in the battles. Russia kills the best of us. But we will take vengeance on the enemy pic.twitter.com/Tmd0pqpvoc