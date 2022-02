Vasile Dîncu, anunț despre stagiul militar obligatoriu: ”Evident că avem nevoie încă de oameni în armată”

„În niciun caz nu se poate întâmpla acest lucru (revenirea la stagiul militar obligatoriu, n.red). Sunt mai multe argumente: Este vorba despre o chestiune economică. Nu poți să susții dintr-un buget al apărării naționale acumularea unor generații de bărbați care ar ajunge la sute de mii de soldați.

Nu mai este nevoie de acest lucru din punct de vedere strategic. Evident că avem nevoie încă de oameni, de rezerviști de exemplu pentru o situație de urgență. Pentru asta am deschis alte programe. Avem un program de a instrui rezerviști care rămân la locul lor de muncă după ce sunt instruiți timp de șase săptămâni, primesc o indemnizație și sunt un fel de armată de rezervă. Sunt câteva mii de posturi pe care le vom umple”, a declarat ministrul Apărării, Vasile Dîncu, potrivit B1TV.

MApN intenţionează lansarea unui proiect de stagiu militar voluntar, a mai spus ministrul Apărării în urmă cu câteva zile.

„Nu am lansat-o încă, dar este un proiect de-al nostru, care mi se pare foarte interesant şi foarte frumos, stagiul militar voluntar. Adică, avem o formulă pe care o vom lansa pentru tinerii care vor să facă un stagiu de pregătire militară şi să ştiţi că sunt mulţi. Am primit pe Facebook, după ce am vorbit despre asta, am primit sute de mesaje. Desigur, este un alt tip de armată, este o armată mai pe termen scurt, avem nevoie de specialişti ", a spus Vasile Dîncu.