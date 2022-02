Vasile Dîncu, despre trupele NATO în România: "Evident că aceste trupe nu sunt definitiv venite în România"

"A anunțat-o președintele Macron deja, se pune problema numai când, unde și în legătură cu componența acestor trupe, pentru că este vorba, ca și în cazul batalionului Stryker, a regimentului care vine din Germania, este vorba de un comandament aliat, deci lucrează sub comanda aliată. În cazul batalionului francez care va veni, acesta are un nucleu din armata franceză și sub comanda franceză și aliată, însă vor participa și alte țări.

Probabil că vor fi și alte țări din NATO care au anunțat deja că ar putea să participe, dar până nu se confirmă nu putem să anunțăm public”, a spus miercuri seară Vasile Dîncu, la Digi24.

Vasile Dîncu: Evident că aceste trupe nu sunt definitiv venite în România

"Sunt trupe care în acest moment au fost aduse și prin raportare la situația de urgență care există, pentru că toate analizele arată că prin acumularea de material și trupe, prin toate mișcările pe care Federația Rusă le face la granița cu Ucraina, există o posibilitate destul de mare de intervenție armată acolo. Evident că aceste trupe nu sunt definitiv venite în România, există și o rotație în această situație. În România, Polonia și în alte țări, prezența trupelor aliate va avea un calendar”, a adăugat ministrul.

Vasile Dîncu susține că toate acțiunile NATO au un caracter defensiv

"Toate acțiunile NATO sunt cu caracter defensiv, de accea a a venit și acea invitație pentru Federația Rusă legată de inspectarea bazelor din România și Polonia, pe principiul reciprocității. Deocamdată Rusia nu a răspuns și nu cred că va răspunde, este observația mea personală, pentru că i-ar dispărea o temă importantă de propagandă, aceea că trupele NATO au venit la granița Rusiei, au pus baze și că este pusă în pericol securitatea Federației Ruse, lucru total neadevărat”, a adăugat ministrul Apărării.

John Kirby și-a început conferința de presă cu afirmația că un război cu Rusia nu este inevitabil.

"Nu știm dacă Rusia a luat o decizie finală de a invada Ucraina, dar este clar că are această intenție. Conflictul nu este inevitabil. Statele Unite vor căuta o soluție diplomatică”.