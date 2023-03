"Mi-a spus că el este vinovatul!" Un vecin al lui Bogdan, tânărul care şi-a omorât copilul de un an, rupe tăcerea

Un vecin, care locuieşte în blocul în care un tânăr din Alba Iulia şi-a omorât copilul de un an şi apoi şi-a pus capăt zilelor, a povestit discuţia pe care a purtat-o cu Bogdan Radu, după ce acesta s-a despărţit de fosta iubită.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Instagram

"Stă deasupra mea, dar cine e şi ce a făcut nu ştiu. Ne întâlneam pe drum, ne salutam, dar în rest nu ştiu nimic. L-am văzut săptămâna trecută, se plimba cu copilul prin cartier şi l-am întrebat: Ţi-ai adus familia acasă? Şi mi-a spus: Nu, numai în vizită. Atât.

Erau despărţiţi de anul trecut şi l-am întrebat: Unde ţi-e nevasta şi copilul? Şi a spus: Au plecat de la mine. Şi l-am întrebat: din ce motiv? Zice: M-am purtat urât cu ea. Eu sunt vinovatul!

M-am întâlnit cu el şi când am vorbit cu el atunci, cu copilul, nu părea aşa de trist. Era bucuros că era cu copilul. Un băiat avea. Cred că avea în jur de un an. În toamnă ea era născută cu copilul. Eu mai stăteam aici, mai ies în faţa blocului la un pic de aer, şi l-am văzut cu ea. Nu am auzit certuri, nu s-a auzit nimic.

Vă spun drept că aseară nu am auzit gălăgie. Eu stau la aparatul de oxigen şi când îi dau drumul face larmă şi nu se aude. În dimineaţa asta am auzit, dar ce s-a întâmplat nu ştiu. Au fost domnii poliţişti, au luat declaraţii", a declarat vecinul lui Bogdan Radu, tânărul din Alba Iulia care şi-a omorât copilul de un an şi apoi s-a sinucis.

Mesajul de adio lăsat de tânărul care şi-a omorât copilul, într-un apartament închiriat din Alba Iulia

"Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui Dominik? Cum ai permis ca necunoscutul acesta să fie în aceeaşi casă cu bebeluşul meu? Ce ştii despre el? De ce îţi baţi joc de băiatul meu?

Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest străin? V-am întrebat 'ce planuri de viitor aveţi cu băiatul meu' şi nu aţi spus nimic. Eu ţin la familia mea, la băiatul meu, dar de ce te laşi manipulată? Cine e tatăl dacă îl întrebi pe Dominik? Eu care îl văd câteva ore în weekend sau bărbatul ăla care îi împinge căruciorul zilnic şi stă în aceeaşi casă cu el?

De ce eu trebuie să îmi văd copilul pe care l-am dorit cu porţia şi necunoscutul ăla se preface că îmi iubeşte copilul doar ca să primească ceva? Am crezut că dau bani pentru copil, nu ca să îl întreţii pe bărbatul ăla.

Încă pot alege", a scris Bogdan Radu într-o postare pe Instagram de noaptea trecută, înainte de a-şi ucide fiul.

Crimă înfiorătoare într-un apartament din Alba Iulia. Reacţia Poliţiei

"În noaptea de 25/26 martie 2023, în jurul orei 01,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia a sunat la 112, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu fiul său, în vârstă de un an, pe care-l lăsase în grija fostului său partener, un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Alba Iulia, cu care ar fi avut un schimb de mesaje, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viața minorului ar fi în pericol.

Inițial, bărbatul a răspuns la telefon și a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-și disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon și nici la ușa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii din Alba Iulia, în care locuia cu chirie.

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat din municipiul Turda, județul Cluj, care nu și-a dat acordul pentru forțarea ușii apartamentului și s-a deplasat la Alba Iulia pentru a deschide și a permite accesul polițiștilor în apartament.

Întrucât ușa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forțarea acesteia. În interiorul acestuia, cei doi au fost găsiți decedați, spânzurați.

La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din polițiști criminaliști și de investigații criminale, care efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment", se arată într-un comunicat al IPJ Alba.

