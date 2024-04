Vecinii turcului din Rahova, suspect în cazul femeii ucise și tranșate, rup tăcerea: "Are ieșiri urâte, le fură mingea copiilor"

Un individ cu comportament agresiv, potențial periculos pentru copiii vecinilor săi.

Astfel se conturează profilul cetățeanului turc, suspectat că a ucis și tranșat o femeie de 38 de ani, aruncându-i ulterior cadavrul lângă autostrada A1.

Reporterul Antena 3 CNN a discutat cu două femei ce locuiesc în apropiere de locația suspectului, care a fost percheziționată joi de anchetatori, în cartierul bucureștean Rahova.

"Are ieșiri urâte. Le fură mingea copiilor care se joacă. Are vreo 50 și ceva de ani. E turc, turc cu cetățenie germană. Stă (de mult în zonă). Are camere de supraveghere peste tot (...)

Sunt doi copii, ai vecinilor. L-a luat pe unul și l-a dus înauntru și s-a speriat. Dacă nu erau de față vecinii ca să îl scoată de acolo, nu cred că îl mai scotea viu", au spus cele două femei în discuția cu corespondentul Antena 3 CNN.

Un alt martor, bărbat, susține că turcul suspect s-ar fi bătut cu fratele său.

Suspectul s-ar fi ocupat cu achiziția și valorificarea autovehiculelor uzate, spune acest bărbat.

El ar fi fost căsătorit cu o femeie care a decedat și, ulterior, s-a recăsătorit, a mai spus martorul intervievat de Antena 3 CNN.

"Vecinii spun că acest cetățean turc aduce frecvent femei în locuința sa și că are un comportament agresiv față de copiii din cartier, pe care i-ar fi amenințat cu briceagul sau cu bâta.

Este important de menționat că un alt bărbat, fostul partener al victimei, s-a aflat inițial pe lista suspecților, mai ales că victima a cerut două ordine de protecție împotriva acestuia.

Acest fost iubit a fost ulterior exclus de către anchetatori dintre posibilii făptași", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Bogdan Borza.