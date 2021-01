Pe cuvânt, cu Ana Iorga. De unde vine verbul "a mușamaliza"

Evolutia spre sensul figurat cred că a fost una firească, pe care am văzut-o la multe alte cuvinte.

"A mușamaliza" este format prin derivare de la mușama, cu sufixul -iza, ca atâtea alte verbe: a finaliza, a monitoriza.

Iar mușama este un cuvânt turc. Asta era destul de ușor de ghicit, după sonoritate, e ca musaca și sarma. Cuvântul există și astăzi în turcă și înseamnă chiar mușama, pânză de cort sau prelată impermeabilă.

A musamaliza, in limbaj familiar, inseamna a ascunde, a acoperi o acțiune urâtă, necinstită, reprobabilă. Ne putem imagina ca trecerea spre sensul figurat a fost destul de simpla, pornind de la sensurile: a acoperi, a ascunde. Pentru ca exact asta face musamaua, la propriu: acopera o suprafata, o ascunde. Sau, spre deosebire de o față de masă, musamaua se poate curăta mai repede dacă e pătata cu sucuri sau sosuri de exemplu, asa că ascunde si stângăciile si accidentele din bucătărie foarte bine.

Unde mai pui ca de obcei musamaua e lucioasa, are un model, cu flori, cu imprimeuri, e mereu un pic exagerata, se vede ca e facuta exact pentru a infrumuseta si proteja o suprafata banala, in principiu masa de bucatarie. Dar e ca o spoiala. Musamaua in sine este amuzanta, iar cultural spune foarte multe: e o fata de masa cerata, deci un material modest, dar cu imprimeuri spectaculoase uneori, sa-ti ia ochii. Asta e ideea, fix pe asta este posibil sa se fi dezvoltat sensul figurat.

Ganditi-va ca nu e singurul cuvant care a dezvoltat un astfel de sens pornind de la ideea de a acoperi: insusi verbul a acoperi are un sens propriu si un sens figurat, a ascunde. Apoi expresii: a ascunde sub pres, a pune batista pe tambal. In engleza: to sweep under the carpet.

Cam asa stau lucrurile cu a musamaliza. Interesant de observat ca "a acoperi" se foloseste despre persoane si fapte: A acoperit pe cineva sau A acoperit infractiunea. Pe cand a musamaliza e mai degrabă despre situatii, fapte, nu despre oameni: a musamalizat o situatie, o actiune incorecta, nu musamalizezi persoane.

Sunt multe verbe care au dezvoltat foarte simplu un sens figurat pornind chiar de la actiunea concreta pe care o denumesc. Ganditi-va la: a coace, pregatesti o mancare, dar si pui la cale ceva cu intentii rauvoitoare. A sapa, poti sapa o groapa sau poti sapa pe cineva, adica uneltesti, faci rau.